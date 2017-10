Ortenau Eine unnötige Niederlage kassiert

(ibar). SG Hornberg/Lauterbach/Triberg – TV Brombach II 24:31 (15:16). Eine vermeidbare Niederlage gab es für die SG-Damen gegen den Angstgegner TV Brombach. Wie bitter und vor allem wie unnötig dieser Punkteverlust war, stand allen Spielerinnen nach der Partie im Gesicht geschrieben.

Der TV Brombach II legte mit 4:0 vor. Vor allem die Rückraumspielerinnen Sabrina Gruber und Laura Poudziunaite bekam die SG nicht in den Griff. Per Siebenmeter verkürzte Verena Hinz auf 1:4. Die durch eine Zeitstrafe geschwächte SG-Abwehr fand nicht zur gewünschten Stabilität. Die löchrige Defensive lud viel zu oft zum "Durchmarschieren" ein, so dass es 6:11 hieß.

Doch als der TVB in Unterzahl geriet, waren die Gastgeberinnen bis auf 9:11 wieder dran. Madeleine Lauble sorgte für den 13:13-Ausgleich (25.). Mit dem Pausenpfiff erfolgte eine unschöne Szene von Poudziunaite, die sich mit Christine Oeser anlegte und die rote Karte sah. Ein vermeintlicher Vorteil für die SG, denn Poudziunaite hatte bis dahin fünf Treffer erzielt. Konzentriert gingen die SG-Damen in den zweiten Durchgang. Nach dem 15:17 folgten drei Tore für die SG zur erstmaligen 18:17-Führung. Es schien, als sollte die SG HLT die Partie drehen können. Doch was ab der 37 Minute passierte ist unerklärlich. Der TV Brombach II erzielte fünf Tore in Folge, was die Hoffnung auf einen Punktgewinn platzen ließ. Die SG-Abwehr stand völlig neben sich, ungehindert durften die wuchtigen Gäste werfen. Im Gegenzug dazu hatten die Schwarzwälderinnen Pech bei ihren Würfen. Mindestens viermal wurde das Aluminium getroffen und die 24:31-Niederlage besiegelt. SG HLT: Caroline King, Selina Rodriguez – Madita Holzmann (2), Ramona Fichter, Madeleine Lauble (5), Carline Brustle, Christin Streif (4), Verena Hinz (7/5), Melanie Moosmann, Mareike Keysers, Christine Oeser (4), Hebiba Kurz (2).