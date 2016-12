Ortenau "Eine sehr intensive, prägende Zeit"

Sehr genau. Ich schaue immer mit als Erstes, wie der SC gespielt hat und habe mich riesig über den Wiederaufstieg gefreut.

Vom heutigen Kader des SCF haben Sie noch mit Julian Schuster, Alexander Schwolow, Karim Guede und Christian Günter zusammengespielt. Gibt es noch Kontakt zu ehemaligen Freiburger Mitspielern oder Vereinsverantwortlichen?

Ich pflege zu Julian Schuster und Karim Guede noch guten Kontakt. Darüber hinaus habe ich auch zum Physio und zum Trainerteam regelmäßig Verbindung. Und nicht zu vergessen: Zum letztjährigen Saisonabschluss haben wir gemeinsam auf "Malle" unsere Erfolge gefeiert (lacht).

Der SV Darmstadt belegt in der Auswärtstabelle den letzten Platz, ist in der Fremde noch ohne Sieg. Woran liegt das und was trauen Sie Ihrer Mannschaft morgen zu?

Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vergangenes Jahr waren wir auswärts gut, diesmal ist das etwas andersrum. Es wird auch am Samstag auf jeden Fall schwer, da der SC enorm heimstark ist. Aber klar ist auch, wir wollen erstmals in der Ferne punkten.

Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe, dass es beim SVD bisher noch nicht so gut läuft? Und was stimmt Sie optimistisch, dass es bald wieder aufwärts geht?

Vieles wurde von den Offiziellen bereits im Zuge des Trainerwechsels thematisiert. Zudem ist es bei einer Mannschaft, die über die Geschlossenheit kommt, schwierig, wenn mehr als die halbe Mannschaft und das Trainerteam den Verein verlassen. Da braucht es Zeit.

Wo sehen Sie die beiden Vereine, Freiburg und Darmstadt, am Ende der Saison?

Hoffentlich über dem Strich. Wobei es wohl für uns noch etwas schwieriger wird, zumal Freiburg auch demnächst wieder auf derzeit noch verletzte Stammkräfte zurückgreifen kann.

Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Das ist derzeit für mich kein Thema. Ich bin gerade nach zwei Verletzungen zurückgekommen und will jetzt wieder in der Bundesliga voll Fuß fassen.

Die Fragen stellte Frank Seyen.