Ortenau Eine schwierige Ausgangslage

(tom). Keine Frage: Die Begleitumstände der vom Fasent-Sonntag vorverlegten Partie könnten aus Sicht der SG (Platz elf/8:24 Punkte) angenehmer sein. "Wir müssen die Jungs erst einmal überall einsammeln, dann im Berufsverkehr nach Balingen kommen. Das ist schon ein wenig mit Stress für die Mannschaft verbunden", sagt SG-Trainer Jürgen Brandstaeter.

Vorverlegt wurde die Begegnung nach einigem Hin und Her mit dem Deutschen Handballbund (DHB), "weil es am Sonntag angesichts mehrerer Umzüge in den Dörfern der dortigen Umgebung nahezu unmöglich gewesen wäre, nach Balingen zu gelangen", so Brandstaeter. Die Ausgangslage der Ortenauer wird zusätzlich dadurch erschwert, dass mit Lukas Veith, Alexander Velz und Maximilian Schilli (alle verletzt) sowie Fabrizio Spinner (beruflich verhindert) vier Leistungsträger ausfallen. So erhalten wiederum SG-Akteure, die ansonsten nicht in der ersten Reihe stehen, die Gelegenheit, sich im Vergleich mit "einem absoluten Spitzenteam der Liga" (Brandstaeter) zu zeigen. Bei der JSG (Platz zwei/26:8) anzutreten, ist eine sehr schwere Hürde, die die SG bestmöglich meistern will.