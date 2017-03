Ortenau Eine Herkulesaufgabe

SONNTAG, 15.00 UHR

SV Hausach – SC Hofstetten. Es war bitter für die Hausacher, dass sie im letzten Landesligaspiel vor der langen Winterpause gegen den FC Phoenix 06 Durmersheim nach zweimaliger Führung eigentlich schon dicht vor dem angestrebten "Dreier" standen, ehe in der Nachspielzeit noch der durchaus vermeidbare Ausgleichstreffer zum 2:2 (93.) fiel, durch den sich Hausach noch zwei wichtige Punkte klauen ließ. Alles in allem war es ein recht unglückliches Ergebnis, in dem spielerisch nach Ansicht des Trainerduos aber absolut der Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde.

Trotzdem steht der SVH im kommenden Derby gegen den SC Hofstetten nach wie vor in puncto Klassenerhalt mit dem Rücken zur Wand. Gemessen am jüngsten erfolgreichen Heimauftritt der Gäste, beim knappen, aber durchaus verdienten 1:0-Sieg im Verfolgerduell gegen den mit zum Meisterschaftskreis zählenden starken Tabellensiebten SC Offenburg wird sich die Heimelf in allen Belangen nochmals mächtig steigern müssen, um gegen Hofstetten nicht gänzlich leer auszugehen. In Erinnerung an die empfindliche 1:5-Schlappe in der Vorrunde, werden die Gastgeber ihr Augenmerk verstärkt wieder einmal mehr auf eine sichere,zweikampfstarke, kompromisslose, konzentriert und bissige Abwehrarbeit richten müssen, um dem vermeintlich übermächtigen Gast aus Hofstetten ein Bein zu stellen. Mit Nico Obert(acht Saisontore) , Manuel Buchholz (7) und Sebastian Bauer verfügt die Gästeelf über ein außergewöhnlich torgefährliches Angriffstrio, das nur mit höchster Konzentration und kompromissloser Abwehrarbeit auszuschalten sein wird. Aber auch im SVH-Angriff ist mehr Durchschlagskraft als in den Partien zuvor gefordert.