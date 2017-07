Ortenau Eine ganz besondere Rennatmosphäre

Leichter Regen sorgte für einen guten Grip, die neu gebaute Waschanlage lief in der Folge immer wieder auf vollen Touren. Zu Beginn der insgesamt sieben Rennen trocknete der 1480 Meter lange Rundkurs ab, Rennleiter Hans-Peter Zehnle war die Erleichterung deutlich anzumerken. Und selbst als immer wieder Nieselregen einsetzte, konnte das niemandem die Laune verderben, wie auch Streckensprecher Damian Göppert ("Das kann doch der guten Rennatmosphäre nichts anhaben") bemerkte. Immerhin: Die schnellste Runde über die Motocross-Strecke lag deutlich unter zwei Minuten.

In den Rennen der Klasse 1 (DM-Lauf/MX 2/125 Kubik/Zweitakt und 250 ccm/Viertakt) musste der nach vier Meisterschaftsläufen mit 94 Punkten deutlich in Führung liegende KTM-Fahrer Lukas Platt aus Möchengladbach zurückstecken, es reichte nur zum fünften Platz. Zur Freude des Veranstalters waren die Fahrer aus den Top-Ten der MX2-Meisterschaft komplett auf dem Pflingstberg am Start. Lokalmatador Marco Müller aus Gengenbach wurde am Ende Siebter. Nach 18 Runden hatte der polnische Gastfahrer Gabriel Chetnicki die Nase vorn, die volle Wertungspunktzahl zur DM erhielt aber der Zweitplatzierte Davide von Zitzewitz vom MCE Tensfeld.

Als ultimativen Höhepunkt kündigte Göppert den zweiten Lauf zur deutschen Meisterschaft MX 2 an. Für den Gengenbacher Marco Müller wurde es zum Höhepunkt des Tages. Unter den besten deutschen MX2-Crosser behauptete er sich und fuhr auf heimischer Strecke als Fünfter ins Ziel, was ihm in der Tageswertung Rang sechs einbrachte.