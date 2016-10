Ortenau Ein Zähler ist für den SC Lahr "völlig in Ordnung"

Auf Lahrer Seite war Dimitri Holm nie zu stoppen. Er war der auffälligste Akteur auf dem Feld und hatte zweimal die Führung auf dem Fuß (4./37.), scheiterte aber in beiden Fällen an FC-Schlussmann Dennis Klose. Den Ortenauern gelang es mittels ihrer gestaffelten Grundordnung, die Gastgeber vom eigenen Tor fernzuhalten. Die sonst so schussfreudigen Hausherren hatten große Probleme, sich in Zweikämpfen zu behaupten und in Abschlusssituationen zu kommen. Das Mittelfeld wurde in seiner gesamten Breite alles andere als eine neutrale Zone. Beide Teams bekämpften sich intensiv, aber bemerkenswert fair. Lediglich zwei Verwarnungen unterstrichen diesen Umstand.

Zwar musste FC-Spieler Robin Niedhardt nach 68 Minuten aufgrund einer Armverletzung ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden, was jedoch keinem brutalen Einsteigen geschuldet war. Im gleichen Zeitraum wurde die Partie wegen eines Gewitterschauers für fünf Minuten unterbrochen.

Nach einer Weile ohne größere Gelegenheiten hatte die Schlussphase wieder einiges zu bieten. SC-Torhüter Dennis Fietzeck rettete außerhalb des Strafraums per Fuß, den folgenden Querpass klärte die Gästeabwehr (84.). In der Nachspielzeit dann nochmals Rielasingen: Der eingewechselte Nathanael Hailemariam scheiterte an Fietzeck, auch Andreas Kellers Nachschuss wurde abgewehrt (90.+7). "Wir hatten durch Dimitri Holm und Martin Weschle unsere Chancen, Rielasingen gerade zum Schluss zwei Riesenmöglichkeiten. Beide hätten gewinnen können, so aber nehmen beide einen Punkt mit. Das ist nach diesem tollen Spiel völlig in Ordnung", so Frank Müller. 1. FC Rielasingen: Klose; Unden, Strauß, Rasmus, Lang, Matt (58. Bertsch), Leschinski, Stark, Winterhalder (90.+7 Dietrich), Niedhardt (68. Hailemariam), Lekavski (90. Keller). SC Lahr: Fietzeck; Kerellaj, Bologna, Bohl, Ruf, Burg, Wirth, Fries (63. Neu), Ilhan, Holm (63. Häußermann), Weschle. Schiedsrichter: Benjamin Kammerer (Bösingen). Zuschauer: 180.