(suhe). Auch die Läufer des TuS Gutach beteiligten sich jüngst am Kinzigtallauf. Beste Läuferin war Annette Haas, die in ausgezeichnete 48:58 Minuten den zweiten Platz in ihrer Altersklasse belegte. Thomas Albrecht erfüllte in 49:35 Minuten ebenfalls sein selbst gestecktes Ziel, "den 50er-Ballon" hinter sich zu lassen. Dietmar Schrenk absolvierte die zehn Kilometer in sehr guten 53:39 Minuten Auch TuS-Vorstand Martin Heinzmann bleibin 59:27 Minuten unter der magischen Stundenmarke. Heinzmann gebührt allerdings ein Sonderlob. Als eine Läuferin vor ihm ins Taumeln geriet, ließ er sich von ihrem "alles gut" nicht irritieren und blieb hinter ihr. Gut so, denn er musste mit einer weiteren Mitläuferin einige Sekunden später erste Hilfe leisten, da der Kreislauf der jungen Frau schlapp machte. Beide trugen sie in den Schatten und hielten das nächste Auto, das von Hofstetten kam an, um die Läuferin zum Sanitätsdienst zu bringen.