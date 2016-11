Ortenau Ein Sieg ist das nächste Ziel

(hfr). Am vergangenen Samstag lieferten sich die Offenburgerinnen mit dem Erstligaabsteiger aus Straubing eine spannende Partie. Den 0:1-Satzrückstand drehte der VC Printus vor heimischer Kulisse noch und gewann mit 3:1.

Nachdem der direkte Konkurrent aus Sonthofen am vergangenen Sonntag in Grimma Punkte liegen ließ, belegen die Offenburgerinnen weiterhin Platz eins der Tabelle (acht Spiele, sechs Siege, 18 Punkte). "Und da wollen wir auch bleiben", sagt VCO-Trainerin Tanja Scheuer selbstbewusst, "unser Ziel am morgigen Samstag muss ganz klar der nächste Sieg sein."

Einfach wird das allerdings nicht. "Wir dürfen Vilsbiburg auf keinen Fall unterschätzen", sagt VCO-Mittelblockerin Sophie Schellenberger. Vier von sechs gespielten Partien entschied Vilsbiburg für sich. Unter anderem gewann der Bundesliganachwuchs aus Bayern gegen Sonthofen. Gegen Straubing unterlagen die "Roten Raben" erst im fünften Satz. Aktuell belegen die Hausherren aus Vilsbiburg mit elf Punkten Platz sechs.