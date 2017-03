Ortenau Ein Sieg bringt den Klassenerhalt

(tom). Bei einem Sieg gegen die Regionalliga-Reserve (Platz sieben, 22:16) des SV Allensbach wäre die Zielmarke von 25 Punkten erreicht. Völlig egal, ob nun drei oder vier Mannschaften absteigen müssten, diese Quote sollte zum Klassenerhalt reichen. Doch bis dahin ist der Weg noch mindestens 60 Minuten weit. Und entsprechend warnt auch Nico Baumann vom TuS-Trainerteam die Aktiven: "Es wäre die schlimmste Fehleinschätzung, die die Mannschaft treffen könnte, in dieses Spiel zu gehen und den Gegner auch nur um ein, zwei Prozentpunkte zu unterschätzen. Passiert das, geht es garantiert schief."

Baumann bezieht sich dabei auch auf das Hinspiel, in dem der TuS am Bodensee alles andere als gut aussah. "Allensbach bevorzugt einen offensiv ausgerichteten, durch eine aggressive Abwehr gekennzeichneten Stil. Sie zeigen einen vergleichsweise einfachen Stil, der uns aber auch im Hinspiel schon nicht gelegen hat. Darauf muss die Mannschaft auch am Freitag eine entsprechende Antwort finden", so Baumann. Mutig in die Tiefe gehen, direkte Duelle annehmen, dem Kontrahenten zeigen, dass gegen die eigene Truppe nichts zu holen sein wird – diese Entschlossenheit wünscht sich Nico Baumann. "Allensbach hat im bisherigen Saisonverlauf auch auswärts schon recht viele Punkte holen können. Der Status des Heimspiels wird uns in dieser Hinsicht nicht automatisch einen Vorteil verschaffen", weiß Baumann.

Personell wird sich bei den Gastgeberinnen nicht allzu viel verändern. Verena Karkossa ist weiter angeschlagen. Unter der Woche wollte sie zwar wieder ins Training einsteigen, ein Einsatz heute Abend ist allerdings mit Fragezeichen zu versehen.