Ortenau "Ein Polster verschaffen"

Der personelle Faktor bleibt beim TuS ernst zu nehmend. Mit Tatjana Karkossa und Daniela Ganter fallen bekanntlich zwei Spielerinnen langfristig aus. Weitere Spielerinnen stehen wegen Auslandsaufenthalten nicht zur Verfügung. So kam die Reaktivierung von Stefanie Graf, die eigentlich im vergangenen Sommer aufgehört hatte, nicht überraschend. "Das waren Maßnahmen, die einfach sein mussten", so Jochen Baumann. Mit ihrer Erfahrung soll Graf dabei behilflich sein, das entstandene Vakuum an Führungsspielerinnen aufzufüllen, dem Team wichtigen Rückhalt zu verleihen. Die Rieddamen müssen auf die Zähne beißen, "wir sollten uns jetzt ein Polster in der Tabelle schaffen", so Baumann. Dazu seien am Sonntag "eine sehr starke Abwehr und offensive Effizienz" vonnöten.

Kadertechnisch werden die zuletzt aktiven Spielerinnen dabei sein, Louisa Gruber hat zudem das Training wieder aufgenommen.