Ortenau Ein kleines Polster soll erarbeitet werden

Am vergangenen Wochenende sprachen die Resultate zugunsten der Ried-Sieben, am kommenden könnte es ähnlich laufen. "Zwei Punkte täten uns gut", weiß Baumann, der spielerisch aktuell das besser werdende Wechselspiel zwischen Stefanie Graf und Louisa Gruber auf der Mittelposition als "wichtigen Baustein" lobt. Allerdings weiß er auch: "Angesichts der ligaweit zur Verfügung stehenden Videosequenzen bleibt das der Konkurrenz natürlich auch nicht verborgen. Entsprechend müssen wir auch im Training weiter hart arbeiten."

In der Vorrunde trafen die Ortenauerinnen zu einem günstigen Zeitpunkt auf die Sportfreunde (Platz zehn/10:18), die sich mittlerweile sportlich längst akklimatisiert haben. "Schwaikheim ist ähnlich aufgebaut wie zuletzt Pfullingen: Das Team stellt eine kompakte 6:0-Deckung, verfügt mit Annika Luckert über eine treffsichere Shooterin aus dem linken Rückraum. Der Rest des Kaders besteht vor allem aus kleinen, wendigen Spielerinnen, die bevorzugt in direkte Duelle gehen", so Baumann.

Von ihrem Kader fordern Nico und Jochen Baumann eine ähnlich konsequente Gangart wie vor Wochenfrist ein. Eine treffsichere Schützin sei nie völlig auszuschalten. So lange aber die generelle Abwehrarbeit stimme (wie in Pfullingen), sei das nicht schlimm.