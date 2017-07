Ortenau Ein guter Jahrgang wird verabschiedet

Lahr/Friesenheim. 20 Mal stand eine Eins vor dem Komma, wie Joachim Rohrer mitteilte, weshalb der Schulleiter mit großem Respekt von seinem diesjährigen Abi-Jahrgang sprach. "Nie seid ihr allein auf dem Weg durchs Leben", sagte Rohrer in seiner Rede. "Solidarität, Kooperationsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und das Teilen von Freud und Leid sind wesentliche Eigenschaften, die ihr am Clara erfahren und vertiefen konntet."

Das gemeinsame Streiten um Lösungen, das Diskutieren verschiedener Ansichten und Erklärungsversuche, das Voneinanderlernen und Weitergeben eigenen Wissens an andere seien wertvolle Erfahrungen gewesen, an denen die Persönlichkeiten der Schüler reiften. Rohrer machte Mut, sich für eine lebenswerte Welt in Frieden und Freude einzusetzen. "Baut an einer Welt, in der Ihr Wegbereiter für die Mitmenschen seid", forderte der Schulleiter auf. Nie sei es zu viel, sich füreinander einzusetzen.

Mit humorvollem Esprit dankten die beiden Abiturienten Daniel Steger und Elias Kündiger im Namen des Abi-jahrgangs allen, die sich in den vergangenen Schuljahren gekümmert und den Jahrgang auf das vorbereitet hatten, "das da draußen wartet, jenseits des 45-Minuten-Taktes, etwas Neues, das künftig den Rhythmus und die Leidenschaften und Ziele bestimmen wird". Aber die Schüler hätten auch fürs Leben gelernt. Kuchen backen – eine der wohl leckersten und lebenstauglichsten Strafarbeiten überhaupt – habe so manch jungen Mann geformt.