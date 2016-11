Ortenau Ein Duell auf Augenhöhe?

(jn). Beide Teams wollen gewinnen, die Offenburger sind jedoch etwas mehr unter Druck, wenn man ein Abrutschen in den Tabellenkeller vermeiden will.

Mit dem SV Oberachern trifft der OFV auf einen Gegner, der nach sieben sieglosen Spielen am vergangenen Wochenende gegen Walldorf mit einem 1:0-Heimsieg den lang erhofften dreifachen Punktgewinn schaffte. Es wird sich morgen zeigen, wie der SV Oberachern den Kräfteverschleiß im Pokal-Achtelfinale gegen den Bahlinger SC (0:1) vom vergangenen Dienstag verkraftet hat und wie er sich im Karl-Heitz-Stadion im Nachbarschaftsduell präsentiert.

Beide Mannschaften befinden sich vermutlich auf Augenhöhe und haben in der bisherigen Vorrunde ihre Spielstärke in der Fußball-Oberliga mehrfach unter Beweis gestellt, sodass die Zuschauer eine umkämpfte und spannende Begegnung an der Badstraße erwarten dürfen. Auch deshalb, weil sich beide Teams sehr gut einzuschätzen wissen und sich taktisch gut aufeinander einstellen werden.