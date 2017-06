Ortenau "Ein bisschen wie ein Klassentreffen"

(do/eo). Besonders groß war die Freude bei Mario Lauer vom RSV Schuttertal, der gleich zweifacher Titelträger wurde.

Das Turnier ist den älteren Ringern ab dem 35. Lebensjahr vorbehalten. Lauer ging in der Altersklasse 46 bis 50 Jahre an den Start. Er bewies seine immer noch vorhandene Extraklasse und sicherte sich in überlegener Manier im freien Stil den Titel. In der Klasse bis 88 Kilo fegte er seine Kontrahenten aus Freiburg, Gelenau, Schorndorf und Schwäbisch Hall regelrecht von der Matte. Im Finale traf er auf den Veteranen-Weltmeister von 2015, Levon Asatrjan, gegen den er zunächst zurücklag. Nach der Halbzeit packte Lauer jedoch entschlossen zu und gewann vorzeitig.

Mit diesem Erfolg im Rücken ging er auch im griechisch-römischen Stil an den Start. Nach Siegen gegen Artur Ischchanjan, Falko Stöckel und Ernst Pfahl stand Lauer im Finale gegen Armin Fritz aus Ebersbach. Auch hier landete der Schuttertäler einen Überlegenheitssieg und wurde somit zweifacher Titelträger bei den German Masters. Zudem eiferte er seinem Sohn Luan nach, der in diesem Jahr deutscher Meister wurde.