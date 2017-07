Ortenau Ein Auftakterfolg, der "viel wert ist"

(rf). Oberliga, Damen: TC 1923 Grenzach – TC Ettenheim 6:3. Es hat nicht sollen sein: Das Damenteam des TC Ettenheim ist gestern nach einem Jahr Oberligazugehörigkeit wieder in die erste Bezirksliga abgestiegen. Beim TC Grenzach hätte ein 5:4-Sieg zum Klassenerhalt gereicht, die Chancen dazu waren da. Nach den beiden Einzelsiegen von Klara Formanová und Petra Furtwängler sah alles nach einem 3:3 nach den Einzeln aus. Kerstin Schwendenmann hatte bis zum 6:0, 3:0 in ihrem Einzel gegen Nicola Grether alles im Griff, verlor dann plötzlich den Faden, musste noch in den Match-Tiebreak und verlor diesen knapp mit 9:11. So ging es mit einem 2:4-Rückstand in die Doppel. Alle drei Paare gewannen den ersten Satz, doch auch hier schafften die Grenzacherinnen in zwei Begegnungen noch die Wende. Sowohl Schwendenmann/Formanová als auch Bühler/Schmidt verloren jeweils im Match-Tiebreak mit 7:10.

Am Ende retteten sich die TCE-Damen durch das bessere Satzverhältnis noch auf den vorletzten Platz, vor Grenzach. Bei zwei zu erwartenden Absteigern aus der Badenliga würde dies aber für beide Teams das Abrutschen in die erste Bezirksliga bedeuten. Die Ergebnisse: Gämperli – Krämer 6:1, 6:2; Moiseeva – Bühler 6:2, 6:1; Grether – Schwendenmann 0:6, 6:3, 11:9; Toporzissek – Formanová 1:6, 4:6; Strauch – Furtwängler 2:6, 0:6; Biester – Schmidt 7:5, 6:2; Moiseeva/Toporzissek – Krämer/Furtwängler 2:6, 3:6; Gämperli/Strauch – Schwendenmann/Formanová 5:7, 6:3, 10:7; Grether/Biester – Bühler/Schmidt 2:6, 7:6, 10:7. (rf). 1. Bezirksliga, Herren: TC Müllheim – TC Ettenheim 1:8. Durch den klaren Sieg haben sich die Herren des TC Ettenheim bereits vor dem Nachholspiel gegen Oberweier den Klassenerhalt gesichert. Der Tabellenletzte bot zwar noch einmal den starken Schweizer Dimitri Bretting an der Spitzenposition auf, er war dann aber auch der Einzige, der für Müllheim punktete. Die übrigen Einzel holten sich die TCE-Herren souverän in zwei Sätzen, sodass die Entscheidung bereits gefallen war.

In den Doppeln schraubten die Ettenheimer das Ergebnis noch auf 8:1. Während der TC Müllheim nach einem Jahr somit wieder in die zweite Bezirksliga absteigen muss, kann der TC Ettenheim auch am Nachholspieltag nicht mehr auf Platz sechs der Tabelle abrutschen. Der erhoffte Klassenerhalt wurde souverän geschafft. Die Ergebnisse: Bretting – Schille 6:0, 6:0; Seib – Sosnovski 2:6, 3:6; Kuny – Volkmer 3:6, 4:6; Rutishauser – Louis 2:6, 0:6; Petersen – Jean-Philippe Louis 0:6, 2:6; Reinecker – Vogel 4:6, 4:6; Seib/Kuny – Schille/Volkmer 6:7, 3:6; Bretting/Reinecker – Sosnovski/Vogel 0:2 Aufgabe Müllheim; Rutishauser/Petersen – Louis/Louis 1:6, 0:6.