Ortenau Ehrhardt rechnet am Bodensee mit einem heißen Tanz

In der Otto-Kempf-Halle trifft der TuS jetzt auf den Achten (8:8). Beide Mannschaften haben im Saisonverlauf das eine oder andere Auf und Ab hinter sich. "Elgersweier stellt eine gute, kompakte Abwehr, hat aber auch starke Einzelspieler aus der Offensive heraus. Bei ihnen fällt extrem auf, dass sie keine ausgesprochene Schwäche, aber auch keine alles überragende Stärke haben. Wir müssen selbst flexibel und dynamisch sein, uns auf viele Komponenten einstellen", sagt TuS-Coach Timo Heuberger.

Die zuletzt fehlenden Lotfi Hamadi und Sebastian Metelec sollten beim HC Hedos wieder zur Verfügung stehen. Für den Riedverein geht es darum, an seinen Trend von jüngst drei Siegen in Serie anzuknüpfen. Dass die Aufgabe in Elgersweier keine der einfachen Sorte bedeutet, ist Heuberger bewusst. "Wenn es gelingt, im Eins-gegen-Eins zu bestehen, ihr Kreisläuferspiel und die Rückraumschützen in den Griff zu bekommen, sehe ich realistische Chancen, aus Elgersweier Punkte mitzunehmen", so Heuberger. In personeller Hinsicht können die Gäste auf den zuletzt gewohnten Kader setzen. Einzig Oliver Gieringer (Innenband) wird noch zwei bis drei Wochen pausieren müssen.

(tom). HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HTV Meißenheim (Samstag, 20 Uhr). Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie will Aufsteiger Meißenheim bei der nächsten Auswärtsreise an den Bodensee wieder doppelt punkten.