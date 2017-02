Ortenau Ehrhardt hat große Freude am Auftritt seines Teams

In den ersten 30 Minuten erlebten die Zuschauer eine kampfbetonte Begegnung, die jedoch erstaunlich fair verlief. Obwohl für beide Teams in Sachen Klassenerhalt einiges auf dem Spiel stand, verhängten die Herbolzheimer Unparteiischen lediglich acht Strafminuten (jeweils vier auf beiden Seiten).

Das zähe Ringen um den Sieg setzte sich bis zum 17:18 (33.) fort. Zwischenzeitlich wechselte der Ried-Verein den Torhüter, was sich als richtiger Schritt erwies. Daniel Velz erwischte einen Sahnetag, brachte die SG-Angriffe ein ums andere Mal zum Stoppen. Meißenheim legte eine Serie von vier Treffern zum 17:22 (41.) vor. Zweiter wichtiger Baustein war, dass Jan-Lennart Beering auf SG-Seite zunehmend unter Meißenheimer Kontrolle geriet. "Mit ihm hatten wir in der ersten Halbzeit immer wieder Probleme, er war nicht in den Griff zu bekommen. Das war aus unserer Sicht nach der Pause deutlich besser", stellte Ehrhardt fest.

In der Folge steigerte sich die Spannung, da die Hausherren merkten, dass ihnen die Felle davonzuschwimmen drohten. Die Breisgauer stellten in der Abwehr taktisch um, gingen nun wechselweise offensiver zu Werke. Mit Erfolg, von 19:25 (47.) kam die SG zum 23:25 (50.) heran. Doch Meißenheim blieb ruhig, ließ sich von kleinen Rückschlägen nie aus der Fassung bringen. Im Gegenteil: Mit gezielten Abläufen, aber auch eingestreuten Einzelaktionen, wurde der Vorsprung ausgebaut. So musste Köndringen noch mehr ins Risiko gehen, stellte auf doppelte Manndeckung um. "Wir hatten da nochmals deutlich Probleme, aber auch ein wenig Glück auf unserer Seite", so Ehrhardt. Seine Mannschaft behauptete sich. "Die Jungs haben sich durchgebissen, das waren zwei ganz wichtige Punkte auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt." HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Jochheim, Engel 4, Funke 1, Link 1, Vollmer, Obergfell 3, Schröder, Baumann 6, Geppert 7, Wilhelm 4, Schäfer, Hügli 5.