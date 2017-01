Ortenau Ehrhardt: "Der Glücklichere hat gewonnen"

(tom). BSV Phönix Sinzheim – TuS Altenheim 32:23 (13:12). Was beim ersten Blick auf das reine Resultat fast wie eine TuS-Demontage anmuten könnte, relativierte aus Gästesicht der Blick auf die Fakten. Diese sagten aus, dass die Ortenauer den Kontrahenten bis zum 16:17 (37.) weitgehend im Griff hatten. "Dann vergeben wir zwei Gegenstöße durch technische Fehler und bauen Sinzheim so unnötig auf", sagte TuS-Coach Timo Heuberger.

Auch in der Defensive stand der Riedverein bis zum besagtem Zwischenstand stabil. Dann aber schaffte Sinzheim eine Serie von vier Treffern zum 20:17 (41.). "Im Positionsangriff hatten wir den BSV unter Kontrolle, haben die uns gebotenen Chancen – wie etwa über Gegenstöße – aber zu wenig konsequent verwertet", so Heuberger. Hinzu kam in den Schlussminuten, als aus einem 21:19 (43.) das entscheidende 25:19 (49.) wurde, die durch Krankheit und Verletzungen bereits in den vergangenen 14 Tagen ziemlich erschwerte Trainingssituation. "Wir waren phasenweise gerade einmal fünf Spieler im Training, viele waren über Tage hinweg außer Gefecht. Dass das in der Schlussphase auf Kondition und Konzentration nachteilig ausstrahlte, ist verständlich", machte Heuberger seinem Kader keinen Vorwurf. "Das Resultat ist zu hoch ausgefallen, andererseits hat die Mannschaft all das versucht, was bei dieser Ausgangslage möglich war. Ein Beinbruch ist diese Niederlage nicht", so Altenheims Coach. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Sutter 4/4, Strosack 3, Fels 4, Meinlschmidt 6, Höfer 1, Bachmann 1, Valha, Lefevre 2, Kugler 1, Gieringer, Weidtmann 1.