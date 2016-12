Ortenau EHC Freiburg fiebert Duell mit Spitzenreiter entgegen

Freiburg erwischte einen guten Start in diese Partie, hatte bedingt durch drei Strafzeiten in den ersten 20 Minuten etwas mehr vom Spiel. Allerdings dominierten auf beiden Seite die Defensivreihen. Im zweiten Abschnitt nahm die Partie an Fahrt auf, die Gäste drehten einen 0:1-Rückstand in ein 2:1.

Der Schlussabschnitt begann dann mit einem Paukenschlag: Marc Wittfoth schnappte sich in der neutralen Zone die Scheibe, nahm Tempo auf und setzte die Scheibe mit der Rückhand vorbei zum 2:2 ins Tor – die Franz-Siegel-Halle stand Kopf. Die überragende Einzelleistung des Freiburger Angreifers brachte dem EHC am Ende einen Punkt ein, bis zur 60. Minute änderte sich am Spielstand trotz guter Torgelegenheiten nichts mehr. Austin Cihak vergab auf Freiburger Seite einen Penalty, auf der anderen Seite ließen die Gäste durch Juuso Rajala und Nick Dineen Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen. Auch in der anschließenden Verlängerung waren die beiden Torhüter, Marco Wölfl und Jan Guryca, nicht zu bezwingen. Somit musste das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt entscheiden, und auch hier gingen die ersten fünf Schützen erstmal leer aus. Als letzter Freiburger Spieler hatte Marton Vas die Chance, den Sack zuzumachen und Freiburgs Spezialist schlug eiskalt zu. Mit einem trockenen Schuss unter die Latte besorgte der ungarische Nationalspieler in Diensten des EHC die Entscheidung in einem knappen, packenden Match.

