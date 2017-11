Ortenau Eble: "Der ganz große Druck ist weg"

"Das Prunkstück der Breisgauer ist ohne Zweifel die Offensive, die in der Spielhälfte des Gegners schnell Tempo aufnimmt und nach Ballbesitz unheimlich schnell in die Offensive umschalten kann. Dass dadurch teilweise die Defensive vernachlässigt wird, könnte uns allerdings zum Vorteil gereichen. Der Schwerpunkt unserer Vorbereitung liegt demnach auf dem Umschaltspiel. Nach den drei Derbys ist bei den jungen Spielern meiner Mannschaft der ganz große Druck erstmals weg, zumal wir den vierten Tabellenplatz halten konnten. Ich erwarte, dass meine Mannschaft ebenso mutig wie in Linx auftritt, in der Defensive kompakt und sicher steht, konsequent den Gegner bei der Ballannahme stört und schnell in die Offensive umschaltet", sieht sich Eble keineswegs chancenlos.

Dass der FFC trotz seiner spielerischen Qualitäten nicht unbesiegbar ist, beweist die 1:4-Pleite in Lahr vor zwei Wochen. Dennoch dürfte es für den OFV sehr schwer werden, sich gegen den Tabellenführer durchzusetzen, denn nach wie vor muss Eble auf die etatmäßigen Spielmacher Louis Beiser-Biegert und Eimen Kelbi auf der Sechserposition verletzungsbedingt verzichten. Diese Aufgabe musste er an die beiden 18-jährigen Stefano Anzaldi und Danny Laag delegieren, die dieser Herausforderung allerdings hervorragend gerecht wurden.

(fis). Kehler FV – SV Endingen (Samstag, 14.30 Uhr). Gegen den Tabellensiebten sind Punkte für den Kehler FV fast schon Pflicht, wenn man nicht noch tiefer in der Tabelle abrutschen will. Beim Spitzenreiter FFC hat es die Grenzstädter heftig erwischt. Im Gepäck befand sich eine 0:3-Pleite und obendrein noch zwei rote Karten. Schlimmer hätte der jüngste Spieltag nicht enden können. Dadurch fallen die Rotsünder Kevin Sax und Tarik Aras gegen Endingen aus. Der sportliche Leiter Jürgen Sax haderte auch Tage danach noch über das Spiel: "Unser Spiel war nach der ersten roten Karte kaputt. Bei der Ersten gegen Tarik Aras hätte auch Gelb gereicht."

Nichtsdestotrotz müssen gegen den SV Endingen Punkte her. Nur noch ein Zähler trennt die Kehler vom drittletzten SV Kuppenheim. Jetzt erst recht, lautet die Vorgabe im Kehler Lager. "Klar, wir müssen alles daransetzen, damit die Punkte hier bleiben. Auch wenn Endingen nicht zu verachten ist und besonders vor heimischer Kulisse seine Stärken hat. Aber zu Hause sind wir gefordert", so Sax. Wer für die gesperrten Sax und Aras in die Startformation rückt, bleibt noch offen.