Ortenau Durchatmen beim Offenburger FV

Zuletzt war vom OFV bekanntgegeben worden, dass Trainer Marc Lerandy und Sportvorstand Michael Wagner nicht mehr an Bord sind (wir berichteten), der Verein hatte sich aber lange Zeit in Schweigen gehüllt. Zudem waren innerhalb des Vorstandsteams einige Posten unbesetzt – für reichlich Zündstoff, so dachten viele, war im Vorfeld der Versammlung in der Vereinsgaststätte also gesorgt.

Doch die Versammlung, 81 Mitglieder waren anwesend, verlief aus Sicht des Verwaltungsvorsitzenden Karl-Heinz Kuderer "sehr zielführend und harmonisch". Sämtliche Vorstandsposten wurden, und das war durchaus überraschend, neu besetzt. Als Höhepunkt präsentierte Kuderer den neu gewählten OFV-Präsidenten Uwe Hoffmann. Damit verfügt der Verein wieder über eine komplette Vorstandsriege.

Als Vorsitzender für den Bereich Marketing wurde Kai Eble gewonnen, den Bereich Sport übernimmt Jan Kahle kommissarisch, den Bereich Finanzen Nathalie Moser (kommissarisch). Jürgen Süß ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.