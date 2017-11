Ortenau Durch die Bank Bestleistungen erzielt

In Gutach erzielten die RSVler durch die Bank persönliche Bestleistungen. Angefangen bei Maren Buchholz und Marisa Göppert, die bei den 2er-Schülerinnen mit 57,70 Punkte ihre Höchstpunktzahl um fast vier Zähler steigern konnten, und sich damit den zweiten Platz sicherten. In der Klasse der 1er-Schüler U 11 gingen alle Treppchenplätze nach Fischerbach. Ganz oben stand Frederik Heizmann, der mit 34,45 Punkten nur knapp den "Rotary-Pokal" für die Kür mit dem geringsten Abzug verpasste. Unter allen 80 Teilnehmern lag er in dieser Wertung auf Platz 3. Tim Schätzle und Luca Matt zeigten ebenfalls eine souveräne Kür und holten sich in der gleichen Klasse die Pokale für die Plätze zwei und drei. Michael Roser fuhr bei seinem ersten Wettkampf mit 21,50 Zählern direkt auf Platz 4. Bei den Schülerinnen U 11 zeigte Nina Schmid zum ersten Mal den Sattellenkerstand und erreichte mit 28,87 Punkten den 8. Platz. Milena Doll kam mit 30,28 Zählern auf Rang 6.

Bei den Schülerinnen U 13 gingen Platz 9 bis 13 an den RSV. Von Rang neun angefangen zeigten hier Berivan Darwesh, Julia Eisenmann, Jihan Hasan, Maya Weber und Enahm Hasam eine tolle Kür auf dem Kunstrad. Weiter geht es am 14. November beim "Rebland-Pokal" in Varnhalt, wo die Karten wieder neu gemischt werden.