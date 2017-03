(mat). Kreisliga B, Staffel 4: FC Ottenheim – FC Lahr-West (Sonntag, 15 Uhr). Nach der überraschenden Niederlage in Mahlberg will sich der Erste FCO rehabilitieren und in die Erfolgsspur zurückkehren. Coach Thorsten Moser: "In Mahlberg hat man gesehen, dass gute 30 Minuten nicht reichen. Wir haben weder spielerisch noch kämpferisch überzeugt. Ich erwarte gegen Lahr-West eine deutliche Leistungssteigerung und zwar in allen Bereichen. Wir dürfen uns nun keinen Ausrutscher mehr leisten." B 4-Staffel: SV Ettenheimweiler – SF Kürzell (Sonntag, 15 Uhr). Nach den Niederlagen der Spitzenteams aus Ottenheim und Grafenhausen hat Kürzell Blut geleckt und will den Abstand weiter verkürzen. Coach Amaar Tobia sagt: "Es wird kein einfaches Spiel, denn der SVE hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt." B­ 4-Staffel: SC Friesenheim – SV Grafenhausen (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste verloren das Derby gegen Kappel, Trainer Christian Bär betont: "Die Niederlage im Derby sitzt uns allen noch in den Knochen, aber wir müssen das bis Sonntag abhaken. Es stehen noch elf schwere Spiele auf dem Programm und wir müssen in jedem drei Punkte einfahren." Kreisliga B, Staffel 3: FV Biberach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen mit unnötigen Niederlagen konnten sich die Dörlinbacher mit einem 5:0-Heimerfolg gegen Ankara Gengenbach wieder etwas rehabilitieren. In Biberach ist der nächste Erfolg eingeplant, um sich in der Tabelle wieder weiter nach oben zu schieben. Für die Gastgeber wird es wohl nur darum gehen, das Ergebnis in erträglichem Rahmen zu gestalten und sich gut aus der Affäre zu ziehen. B 3-Staffel: SG Schweighausen – SV Gengenbach (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt gelang den Schuttertälern ein Coup, als die SGS beim Aufstiegsanwärter Reichenbach mit 4:2 gewann. Dieses Selbstvertrauen will Schweighausen nun in die Partie gegen den Tabellenvierten mitnehmen. Bei einem Heimerfolg könnte die SGS noch einmal den Kontakt zu den vorderen Rängen herstellen. Gengenbach hingegen will sich weiter in der Spitzengruppe etablieren und einen Auswärtssieg einfahren.