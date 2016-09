(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SV Grafenhausen – SC Friesenheim (Sonntag, 15 Uhr). Der Spitzenreiter hat Mitabsteiger Friesenheim zu Gast. Während der SVG bisher alle Partien gewonnen hat und auch aufgrund des Derbyerfolgs gegen den SC Kappel Selbstvertrauen schöpfte, ist der SCF mit zwei Siegen und zwei Niederlagen durchwachsen in die neue Saison gekommen. B 4-Staffel: TuS Mahlberg – SV Schmieheim (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt setzte es für die Mahlberger beim 1:7 in Ottenheim die erste Niederlage der Saison und man musste schmerzlich erfahren, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Im Heimspiel geht der TuS aber wieder als haushoher Favorit ins Spiel und will diese Stellung auch untermauern. B 4-Staffel: FC Lahr-West – FC Ottenheim (Sonntag, 15 Uhr). Gästetrainer Thorsten Moser sagt im Vorfeld der Partie: "Nach unserem wirklich geglückten Saisonstart wollen wir die Serie gern ausbauen und auch im Lahrer Westen einen Dreier einfahren." B 4-Staffel: SV Oberweier – SC Kappel (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste verloren zuletzt knapp mit 0:1 im Derby gegen Grafenhausen. In Oberweier will man nun in die Erfolgsspur zurück. SCK-Coach Hannes Isele sagt: "Wir haben gegen Grafenhausen gut gespielt, aber leider verloren. Oberweier ist ein eher unbekannter Gegner, aber wir wollen gewinnen." Der SC Kappel muss allerdings auf Martin Wayand und Patrick Schreiber verzichten. Kreisliga B, Staffel 3: SV Dörlinbach – FV Biberach (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem 12:2-Kantersieg bei Ankara Gengenbach wollen die Hausherren nachlegen, allerdings nicht abheben. Der SVD wäre gut beraten, das vergangene Ergebnis entsprechend einzuordnen. Biberach hingegen kam schleppend in die neue Runde, wäre mit einem Punkt zufrieden. B 3-Staffel: SV Gengenbach – SG Schweighausen (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Schweighausen scheint immer besser in Tritt zu kommen. Beim 3:2 gegen Reichenbach gab es den ersten Saisonsieg. Diesen Schwung will man nun natürlich in die nächste Partie mitnehmen.