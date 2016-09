Ortenau Dreimal geht es in den hohen Norden

Nach einer beeindruckenden Vorrunde – mit 13:9 Zählern und dem dritten Tabellenplatz – rettete sich das Offenburger Damenteam in der Rückrunde der vergangenen Saison 2015/16 quasi mit letzter Kraft auf den fünften Platz der Abschlusstabelle. Zahlreiche Verletzungen machten dem Team aus der Ortenau zu schaffen: Luisa Säger, deutsche Meisterin der Mädchen 2015, hatte praktisch die komplette Rückrunde mit hartnäckigen Schulterproblemen zu kämpfen. Hinzu kam, dass auch Mannschaftsführerin Petra Heuberger über massive Rückenprobleme klagte und auch die letztjährige Nummer eins Nicole Trosman verletzungsbedingt nicht anreisen konnte.

Eine Runde ohne Verletzungssorgen dürfte daher in dieser Saison die Grundlage allen Erfolgs sein, zumal das Team aus der Ortenau in dieser Spielzeit auf die Dienste von Nicole Trosman verzichten und zu viert antreten wird. Diese vier Sportlerinnen bleiben im Vergleich zur letzten Runde unverändert, sodass Toptalent Säger und die erfahrene Tetyana Maksimenko im vorderen Paarkreuz starten werden. Theresa Lehmann und Petra Heuberger vertreten weiterhin die Ortenau in der zweiten Bundesliga und treten im hinteren Paarkreuz an. Perspektivisch soll die baden-württembergische U 18-Ranglistenerste Jana Kirner an die zweithöchste Spielklasse Deutschlands herangeführt werden.

Insgesamt dürfte die diesjährige Saison härter werden als die der vergangenen Jahre. Dies liegt zum einen daran, dass die Liga diesmal mit elf Mannschaften startet (im Vergleich zu neun Teams vergangene Saison) und es damit definitiv mehr als einen Absteiger geben wird. Zum anderen zeichnet sich eine sehr ausgeglichene Liga ab, in der es kaum klare Partien geben dürfte.