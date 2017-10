(jsc). Am Ende der Partie stand zwar der erwartete Heimsieg des FC Wolfach, doch die Karkoschka-Truppe hat sich das Lebens selbst unnötig schwer gemacht. FC Wolfach – SC Hofstetten II 4:2 (1:0). Die frühe Führung nach Eigentor, doch dann konnte der Gastgeber lange Zeit die Überlegenheit nicht nutzen. Turbulent die Phase nach dem 2:0, in der in drei Minuten drei Tore fielen. Dennis Pracht setzte dann den Schlussakzent zum 4:2-Endstand. Tore: 1:0 Eigentor (17.), 2:0 Rheinberger (77.), 2:1 Schulz (81.), 3:1 Schmieder (82.), 3:2 Jehle (83.), 4:2 Pracht (90.+2). SSV Schwaibach – SV Gengenbach 0:3 (0:2). Der Unterschied in der Begegnung Schwaibach gegen Gengenbach hieß "Timo Waslikowski". Er sicherte dem Topfavoriten mit seinen drei Treffern den achten Pflichtspielsieg qausi im Alleingang. Doch es war nicht so, dass der gastgebende SSV Gastgeschenke verteilte. Schwaibach hielt recht ordentlich dagegen, bekam aber den Gästegoalgetter (16 Tore) einfach nicht in den Griff. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 T. Waslikowski (9./FE, 28. + 70./FE). SV Oberharmerbach II – SV Schapbach 0:4 (0:2). Der Schoch-Truppe genügte beim Gastspiel in Oberharmersbach eine Durchschnittsleistung um auch weiterhin die Tabelle von oben betrachten zu können. Die OSV-Reserve bemüht, musste nach Doppelschlag von Lukas Schmidt mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Zwei weitere Treffer nach Seitenwechsel unterstrichen dann die Anwartschaft der Wolftäler auf einen Spitzenplatz. Tore: 0:1 Thörmer (14.), 0:2 Schmidt (44.), 0:3 Müller (53.), 0:4 Krauth (89.). FC Ohlsbach – SV Hausach II 7:0 (2:0). Auch Ohlsbach bleibt in der Spur. Erwartungsgemäß musste die Reserve aus Hausach eine schwere Pille schlucken. Mit dem 0:2-Pausenstand konnte die Gäste noch zufrieden sein, doch es sollte noch eine zweite Halbzeit folgen. Und in der ließen die Kräfte immer mehr nach. Der Druck des FC wurde immer größer. Am Ende gab sich der Favorit mit sieben Treffern zufrieden. Tore: 1:0 Benz (20.), 2:0 Schneider (35.), 3:0 Benz (52.), 4:0, 5:0 und 6:0 Schneider (60., 73./FE + 76.), 7:0 Wussler (82.). FC Fischerbach – TuS Kinzigtal 4:2 (0:1). Der FC Fischerbach kommt einfach nicht in die Gänge. Die tapfer kämpfenden Gästen konnten einem am Ende leid tun. Denn nach Schlusspfiff hieß es 4:2 für den Gastgeber, doch das Endergebnis spiegelt die Spielanteile nicht ganz richtig wieder. Der TuS lag gleich zweimal in Führung und hätte, bei etwas mehr Abschlussglück am Ende auch ohne Weiteres vorne liegen können. Tore: 0:1 Riedel (22.), 1:1 J. Moser (47.), 1:2 Riedel (57.), 2:2 und 3:2 Hoch (79. + 90.+1), 4:2 Leukel (90.+5). Gelbrot Bächle (29.) und rot Schwarz (44.) beide TuS. SV Dörlinbach – DJK Welschensteinach 3:4 (2:2). In einem sehr interessanten Vergleichskampf kamen die Zuschauer in Dörlinbach voll auf ihre Kosten. Dass am Ende der Gast als knapper Sieger die Ziellinie überqueren konnte, lag daran, dass man die herausgespielten Chancen besser nutzte. Doch trotz langer Unterzahl – Ampelkarte bereits nach einer halben Stunde – war der SVD zumindest gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Tore: 0:1 Steiner (1./FE), 1:1 und 2:1 J. Singler (7. + 12.), 2:2 Heizmann (36.), 2:3 Steiner (56.), 2:4 Göppert (72.), 3:4 Himmelsbach (80.). Gelbrot für Kaspar (33.) Dörlinbach. FV Biberach – SG Schweighausen 0:5 (0:4). Die SG aus Schweighausen machte mit einer guten ersten Halbzeit, in der man gleich viermal ins Schwarze traf, alles klar. Der weiterhin sieglose FV aus Biberach geriet, ehe man sich geordnet hatte, mit 0:2 in Rückstand. Dann kurzes Aufatmen, ehe die Gäste noch zweimal vorlegen konnten und mit einer klaren Führung in die Pause gehen konnten. Der Rest war nur noch Formsache. Tore: 0:1 Bauer (5.), 0:2 P. Geiger (16./FE), 0:3 D. Geiger (32.), 0:4 und 0:5 Bauer (42. + 49.) Ankara Gengenbach – SV Berghaupten 3:0-Urteil – wegen der Platzsperre für Ankara Gengenbach.