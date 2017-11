Ortenau Drei Punkte sind eigentlich Pflicht

(hg). SV Hausach – VfR Willstätt. Nach dem entttäuschenden Auswärtsauftritt bei der starken Oberligareserve des Tabellenfünften SV Oberachern, bei dem die personell ersatzgeschwächten Hausacher zunächst keinen Fuß auf den Boden brachten und so schon relativ früh auf die Verliererstraße gerieten, wird es für den neuformierten 14. der Rangliste SVH in puncto Klassenerhalt immer enger.

Ebenfalls in diesem Dunstkreis mit den noch zwei weiteren punktgleichen Konkurrenten SV Freistett und Schlusslicht SV Oberharmersbach zählt auch der kommende Gegner Liganeuling VfR Wilstätt, so dass die Gastgeber jetzt erneut ein unangenehmes Kellerduell vor der Brust haben, bei dem im achten Anlauf endlich der erste Heimsieg her muss. Um diesen Premierensieg zu realisieren ist unbedingt eine Leistungssteigerung, kollektive Kampfkraft, Zweikampfstärke, Einsatzbereitschaft und Teamspirit erforderlich. Der nötige Siegeswille ist ohnehin unabdingbar.

Ein besonderes Augenmerk wird der SV Hausach dabei vor allem wieder auf eine fehlerfreie Defensive legen müssen, um den Liganeuling mit seinen individuell starken Routiniers Youssouf Savane und Yannick Assenmacher in Schach zu halten. Wie auch bei Hausach, drückt auch bei den Rasensportlern im Angriff der Schuh. Der VfR Willstätt erzielte erst mickrige sieben Treffer in zwölf Partien, wohingegen Hausach 13 mal einnetzte. Somit gilt es für den SVH mit konsequenter Chancenverwertung das Angriffsspiel zu forcieren. In dieser neuerlichen richtungsweisenden Partie treffen so mehr oder minder zwei angriffsschwache Teams aufeinander. Heimrecht und Tagesform dürften von daher nicht unbedeutend sein und ein "Dreier" ist für den SV Hausach in dieser prekären Situation eigentlich Pflicht. Verlieren ist von daher absolut verboten und ein Remis eigentlich zu wenig.