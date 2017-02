Ortenau Drakonische Strafen nach Schlägerei bei Hallenturnier

(tk/red). Beim vom Verein TGB Lahr Ende Januar in der Rheintalhalle ausgerichteten Hallenfußballturnier war es in einem Gruppenspiel zwischen den Vereinen TSK International Kehl und Türkgücü Freiburg zu einer Massenschlägerei mit Spielern und Zuschauern gekommen (wir berichteten). "Auch der Schiedsrichter wurde von einem Spieler getreten, sodass sich der Unparteiische in ärztliche Behandlung begeben musste", teilte der Südbadischen Fußball-Verband (SBFV) gestern in einer Pressemitteilung mit. Schnell machte ein Video die Runde, auf dem die Auseinandersetzung festgehalten worden war. Die Szenen wurden auch an den Verband übermittelt.