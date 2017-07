Ortenau Doppelbelastung für den FC Fischerbach

Am Sonntag um 17 Uhr steht für den FC Fischerbach das Bezirkspokalmatch auf heimischem Terrain gegen Ligakonkurrent FC Wolfach an und nur einen Tag später findet um 19.45 Uhr der erster Fischerbacher Vorrundenauftritt in der Gruppe B als Gastgeber des alljährlichen Mode-Giesler-Cups (24. bis 29. Juli) gegen den haushhohen Turnierfavoriten SC Hofstetten statt.