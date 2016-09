Ortenau Dominik Fehrenbacher rettet das Unentschieden

(eo). Oberliga Südbaden: RSV Schuttertal – SV Triberg II 17:17. Nachdem beim Wiegen die Aufstellungen bekannt waren, sank bei den RSV-Verantwortlichen die Hoffnung auf einen Punktgewinn gegen Null. Triberg nutzte sein Potenzial und präsentierte eine äußerst kampfkräftige Staffel, die vor allem in der Lage war, die Heimmannschaft an empfindlicher Stelle zu treffen. In der ansonsten fairen und kampfbetonten Partie gab es leider in der hektischen Schlussphase einige unschöne Szenen, in denen sich die Gebrüder Becker aus Triberg durch provozierende Gesten gegen das Publikum hervortaten.