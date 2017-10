Ortenau DM-Qualifikation steht fest

Mit den Damen begann das beeindruckende Kunstrad-Finale, bei dem die momentane deutsche Meisterin Milena Slupina mit ihrer schwierigen Kür die gut 500 Zuschauer zum Staunen brachte. Kraftvoll zeigte sie Handstände und andere Höchstschwierigkeiten. Jubelnd sprang sie als Tagessiegerin und German-Masters-Siegerin am Ende auf das Podest.

Die grazile Vizeweltmeisterin Viola Brand ist ihr punktemäßig dicht auf den Fersen. Weltmeisterin und Weltrekordhalterin Lisa Hattemer wirkte nach ihrer Final-Kür verzweifelt, weil es wieder nicht so optimal lief. Der DM-Vorlauf in Hamburg wird die Entscheidung bringen, wer in dieser Kategorie bei der WM dabei sein kann.

Dasselbe gilt für den zweiten WM-Starterplatz bei den Zweier Frauen. Hätte das Gutacher Paar ihre Leistung vom Nachmittag wiederholen können, wäre vieles leichter gewesen. Die Dramaturgie des Dreiakters "WM-Qualifikation" hatte jedoch noch kein Happy End vorgesehen. Bei der Kür des Duos Sophie Nattmann/ Caroline Wurth lief es bis nach dem Wechsel auf ein Rad eigentlich wunderbar, jedoch rutschte Nattmann mit Wurth auf den Schultern sitzend, bei dem verflixten Übergang vom Lenkersitz- in den Steuerrohrsteiger vom Pedal ab, was beide vom Rad warf. Blitzschnell stiegen sie wieder auf und retteten in den letzten verbliebenen Sekunden noch einige Punkte. 123,75 Punkte standen am Schluss auf der Anzeige, was die Gutacher kurzfristig zur Verzweiflung brachte. Mit versteinerter Miene betraten die direkten Konkurrentinnen die Brinsgken-Geschwister die Fahrfläche. Hochkonzentriert spulten sie ihr Programm ab, doch am Ende passierte ihnen derselbe Fehler wie am Nachmittag. 130,18 Punkte waren die Ausbeute ihrer Kür. Für die WM-Qualifikation bedeutete das in der Gesamtwertung, dass die Lokalmatadorinnen knapp zwei Punkten hinter ihren härtesten Konkurrentinnen lagen. Die beiden Gutacher RSVlerinnen wurden somit Dritte in der German-Masters-Serie.

Etwas unbeschwerter betrat das zweite RSV-Paar Lisa Schwendemann und Dènes Füssel schon am Vormittag die Wettkampffläche. Der familiäre Fanblock stärkte beiden bei ihrem Auftritt vor heimischer Kulisse den Rücken. Die Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg hatten sie schon letztes Wochenende beim Deutschland Cup klar gemacht. "Über 100 Punkte rausfahren", lautete das gesteckte Ziel, was sie mit 103,60 Zählern erreichten, was ihnen der fünfte Platz einbrachte. Das Duo hat sich im letzten Jahr enorm entwickelt und schraubte ihre aufgestellten Punkte immer wieder in die Höhe.

Bei dieser guten Kür zollte Trainer Frieder Blum seiner Sportlerin Schwendemann ordentlich Respekt, als sie bei einer Übung mit einer kurzen Bodenberührung einen Sturz verhinderte, während Füssel auf dem Lenker blieb.

Weitere WM-Teilnahmen entschieden sich bei den Männern im Einer und in der offenen Klasse. Weltmeister Lukas Kohl aus Bayern, mit Spitznamen "Lukinator", zeigte sich geehrt, dass er den Titel des Begleitheftes zum Wettkampftag schmücken durfte. Zwei sagenhafte Vorstellungen lieferte er in der Liebich-Sporthalle ab. Der Baden-Württembergische Meister Moritz Herbst und schwäbischer Trainingskollege von Nattmann/Wurth, wird wohl mit ihm bei der WM antreten. Die mehrmaligen Zweier-Weltmeister, die Gebrüder André und Benedikt Bugner sowie das Duett Serafin Schefold/Max Hanselmann, sicherten sich mit ihren erstklassigen Leistungen ebenso die Startplätze in Dornbirn. Wie aus einem Guss zeigten die vier Frauen vom RV Steinhöring ihre Kür auf vier Kunsträdern. Auch sie kämpfen für Deutschland um den WM-Titel.

Der RSV Gutach zeigte sich als vorbildlicher Gastgeber für diesen Wettbewerb. Der Verein rollte für das Starterfeld den roten Teppich aus und stellte für die Führenden ein rotes Sofa bereit. Viele Gäste und Sportler lobten die vorzügliche Gastlichkeit in Gutach.