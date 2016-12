Ortenau DJK verlässt die Abstiegsränge

Das Unentschieden gegen Langweid wurde noch mit gemischten Gefühlen aufgenommen, da man sich im Lager der DJK mehr erwartet hatte. Die verlorenen Eingangsdoppel waren ein Hauptgrund dafür, dass die Begegnung für die Gastgeberinnen kompliziert wurde. Herausragend aufseiten der DJK agierten Luisa Säger und Petra Heuberger. Säger zeigte sich in beiden Einzeln überlegen und ließ ihren Gegnerinnen im vorderen Paarkreuz keine Chance. Und das, obwohl das Toptalent eine Woche zuvor noch in Südafrika bei der Jugend-WM für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) im Einsatz war. Heuberger dominierte im hinteren Paarkreuz und scheint sich von ihrem Tief zu Beginn der Saison befreit zu haben. Auch am zweiten Tag hielt sich Heuberger in ihrem Einzel gegen die Weiler Nachwuchshoffnung Lilli Eise schadlos. Matchwinnerin war da jedoch Theresa Lehmann, die in Einzel und Doppel an drei der sechs Punkten beteiligt war.

Die Damen aus Offenburg haben nun sieben Zähler auf ihrem Konto und sich damit ein Zwei-Punkte-Polster auf die drei Abstiegsplätze erarbeitet. Das letzte Vorrundenspiel bestreitet das Team am kommenden Samstag in Tostedt.