Ortenau DJK trotzt dem Tabellenführer

Grundlage war ein furioser Start in die Partie, als alle drei Eingangsdoppel gewonnen werden konnte. Besonders hervorzuheben ist dabei der Sieg von Danzeisen/Schreider gegen das zuvor ungeschlagene Spitzendoppel Malcherek/Bereziuk. Zu Beginn das ersten Einzeldurchgangs mussten sich sowohl Sagan als auch Becker, die beide aus der Mitte nach vorne gerutscht sind, mit 1:3 bzw. 0:3 geschlagen geben. Dass die DJK den aus den Doppeln erspielten Vorsprung nicht direkt wieder erspielte, verhinderte in der Folge Danzeisen, der in der Mitte seinen Kontrahenten Fiederling mit 3:1 bezwingen konnte. Nach der Niederlage von Karcher folgte ebenfalls eine Punkteteilung im hinteren Paarkreuz: Käshammer ließ Degen keine Chance, während Schreider seine Partie abgeben musste. Somit ging es mit 5:4 aus Sicht der Offenburger in den zweiten Durchgang, den Sagan und Becker gegen die hoch favorisierten Malcherek und Bereziuk eröffneten. Beide zeigten dabei eine beeindruckende Leistung und siegten gegen das beste vordere Paarkreuz mit 3:0 bzw. 3:1 und brachten die DJK mit 7:4 in Front. Die beiden Siege glich Niklashausen durch ein 2:0 in der Mitte aber schnell wieder aus und so lag es an Pascal Käshammer, dass Offenburg nicht gänzlich den Vorsprung verspielte. Dabei zeigte er in einer spannenden Partie eine extrem kämpferische Leistung, wehrte in Satz 4 mehrere Matchbälle ab und sorgte mit seinem Punkt zum 8:6 dafür, dass die DJK zumindest einen Punkt mitnehmen konnte. Denn in den letzten beiden Partien zeigte der Tabellenführer aus Niklashausen noch mal seine Stärke und so mussten sich Schreider und das Schlussdoppel Sagan/Becker knapp mit 1:3 geschlagen geben.