Ortenau DJK feiert zwei wichtige Auswärtserfolge gegen direkte Konkurrenten

Den Auftakt gegen Schwarzenbek musste die DJK mit gemischten Gefühlen betrachten: Während sich die Paarung Säger/Lehmann souverän gegen Fazlic/Dahlke durchsetzte, gerieten Maksimenko/Heuberger zunächst mit 0:2-Sätzen in Rückstand. Beide kämpften sich allerdings zurück in die Partie und in den Entscheidungssatz, den sie knapp mit 9:11 abgegeben mussten. Somit hieß es statt dem wichtigen 2:0 lediglich 1:1 nach den Doppeln.

Eine erwartete Punkteteilung gab es hingegen im vorderen Paarkreuz: Maksimenko musste sich Trifonova, die zu einer der besten Spielerinnen der Liga gehört, mit 0:3 geschlagen geben. Diese Niederlage glich allerdings Säger mit einem deutlichen 3:0 gegen Fazlic direkt wieder aus. Den entscheidenden Vorsprung sollte anschließend das hintere Paarkreuz herausspielen: So gab sich Lehmann in der Partie mit Dahlke keine Blöße.

Nach dem ersten Sieg ging die DJK mit viel Selbstbewusstsein die Partie gegen Kiel an. Zwar mussten sich Maksimenko/Heuberger mit 1:3 geschlagen geben, Säger/Lehmann hingegen siegten klar und deutlich mit 3:0 und erspielten, wie tags zuvor gegen Schwarzenbek, den 1:1-Zwischenstand.