Ortenau Dinglingen zu Hause unter Zugzwang

(mat). SV Münchweier – FV Langenwinkel (Sonntag, 15 Uhr). Für den SVM ist die Partie der Auftakt in die zweite Halbserie. Münchweier war am vergangenen Wochenende spielfrei, der FV Langenwinkel dürfte nach dem 3:3-Unentschieden gegen Altdorf II hingegen auf Wiedergutmachung aus sein. SVM-Coach Marco Spitzer sagt: "Wir freuen uns natürlich, dass es endlich wieder um Punkte geht, wenngleich mit dem FV Langen­winkel gleich eine große Hürde auf uns wartet. Die Vorbereitung verlief aufgrund von Verletzungen und Krankheiten eher suboptimal, aber das darf keine Ausrede sein. Niemand erwartet etwas von uns und genau das wollen wir zu Hause nutzen, um Punkte zu holen." FV Dinglingen – SC Orschweier (Sonntag, 15 Uhr). Dinglingen hält die Rote Laterne fest in der Hand, ist nach der Niederlage zum Auftakt in Schwaibach am Tabellenende angekommen und braucht dringend Punkte. Die Gäste unterlagen am vergangenen Wochenende der DJK Prinzbach erst kurz vor Toreschluss. SCO-Coach Florian Ey: "Wir müssen das Spiel gegen Prinzbach schnell abhaken, denn gerade die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, war nicht zufriedenstellend. Ich erwarte gegen Dinglingen ein kampfbetontes Spiel, denn der Gegner braucht dringend Zähler. Ich hoffe auf eine Leistungssteigerung, denn ohne die würde es auch in Dinglingen schwer für uns." SV Kippenheim – SV Diersburg (Sonntag, 15 Uhr). Tabellenführer Kippenheim profitierte zuletzt vom Patzer des Konkurrenten aus Langenwinkel und hat durch den eigenen Sieg in Kirnbach wieder einen kleinen Vorsprung von drei Punkten. "Gegen Diersburg wollen wir natürlich unbedingt nachlegen und dreifach punkten. Ich rechne mit einem tief stehenden Gegner, der auf Konter lauern wird. Allerdings wünsche ich mir von meiner Mannschaft eine bessere Chancenauswertung, denn das war zuletzt unser Manko." SC Kuhbach/Reichenbach – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 15 Uhr). Der SC Kuhbach/Reichenbach blieb ein wenig in den Startlöchern hängen, die Elf von Benjamin Ziegler verlor die Auftaktpartie in Schiltach mit 1:3. Im Heimspiel will man nun den ersten "Dreier" im neuen Jahr einfahren, wie auch Ziegler betont: "Schiltach hatte gegen uns eine Top-Chancenverwertung. Wir haben uns individuelle Fehler geleistet und kamen nie an unser Leistungsniveau heran. Gegen die SG Nonnenweier/Allmannsweier erwartet uns ein harter Kampf und die bessere Tagesform dürfte entscheiden. Wir spielen aber zu Hause und wollen gewinnen." FSV Altdorf II – SSV Schwaibach (Sonntag, 13 Uhr). Die Landesliga-Reserve des FSV Altdorf trifft auf den SSV Schwaibach, der im Kellerduell gegen Dinglingen beim 2:1 zuletzt die Fahne hochhielt. Altdorf II trotzte aber dem Spitzenteam aus Langenwinkel einen Punkt ab. FSV-Coach Steffen Fleig: "Gegen Langenwinkel haben wir mit der ›letzten‹ Aufstellung gespielt. Meine Mannschaft hat wahnsinnig gekämpft und zu Recht einen Punkt ergattert. Gegen Schwaibach wollen wir gewinnen, um den Gegner auf Distanz zu halten. Wir wollen generell unsere Heimspiele erfolgreich gestalten und gehen mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie."