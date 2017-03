Ortenau Dinglingen gleich in der Pflicht

SG Nonnenweier/Allmannsweier – SV Steinach (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste stehen derzeit auf dem siebten Tabellenrang, die Gastgeber sind Achter. Mit einem Heimerfolg könnte sich die SG noch einmal an die oberen Ränge heranarbeiten. Steinach gilt jedoch als unbequemer Gegner. SSV Schwaibach – FV Dinglingen (Sonntag, 15 Uhr). Ein Abstiegsduell bekommen die Zuschauer zu sehen, wenn der Tabellenletzte auf den Vorletzten aus Dinglingen trifft. Dinglingen tut sich schwer, doch in Schwaibach hofft der FVD nun auf die Trendwende. Aufgegeben hat sich noch keines der beiden Teams, zumal im Keller alles eng beisammen ist. FC Kirnbach – SV Kippenheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste sind Erster, gerechnet wird mit einem engen Kampf gegen den Zweiten Langenwinkel, mit dem man sich in den kommenden Partien ein Fernduell liefern dürfte. SVK-Coach Fabian Kaiser sagt: "Wir starten mit einem sehr schweren Auswärtsspiel in das neue Fußballjahr, wollen aber natürlich alles daran setzen, um mit drei Punkten nach Hause zu gehen. Die Vorbereitung verlief durchwachsen, was aber im Winter normal ist. Wir sind alle heiß auf den Auftakt und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht." Spvgg. Schiltach – SC Kuhbach/Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr). Gästetrainer Benjamin Ziegler betont vor dem Auftakt: "Wir freuen uns auf den Rückrundenauftakt. Die Vorbereitung verlief durchwachsen, ich hätte gerne noch andere taktische Variationen einstudiert. Aber leider waren viele Spieler krank oder verletzt. Am Sonntag erwartet uns ein absolutes Kampfspiel, welches die Mannschaft gewinnen wird, die mehr investiert und die Zweikämpfe für sich entscheidet." SC Orschweier – DJK Prinzbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Überraschungsmannschaft der Vorrunde, der SC Orsch­weier, ist Dritter und will zu Hause gleich gut loslegen. "Endlich spielen wir wieder unter Wettkampfbedingungen. Ich bin mit der Vorbereitung größtenteils zufrieden und habe gute Eindrücke gesammelt. Wir erwarten einen starken Gegner, der aber vor allem zu Hause eine Macht ist. Wir haben aber ebenfalls eine tolle Heimbilanz, diese wollen wir ausbauen", so SCO-Trainer Florian Ey. FV Langenwinkel – FSV Altdorf II (Sonntag, 15 Uhr). Der Zweite aus Langenwinkel will Kippenheim auf den Fersen bleiben. Altdorf will aber mutig auftreten, wie auch Coach Steffen Fleig bestätigt: "Wir rechnen mit einem hochmotivierten Gegner, der sich für die Niederlage im Hinspiel sicherlich revanchieren will. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber wir wollen mutig auftreten und dem Gegner Paroli bieten."