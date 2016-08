Ortenau Dilgers Generalprobe misslingt

Das Rennen startete bei sommerlichen Temperaturen und sollte eine staubige Angelegenheit werden. "Man musste am Start schnell sein, um freie Sicht zu haben", lautete Dilgers Plan. Dieses Vorhaben setzte er auch gleich im ersten Rennlauf um und beendete diesen als Sieger. Den nächsten Durchgang führte Dilger bis in die letzte Runde an, ehe ihn ein Plattfuß stoppte. Er wurde Zweiter. Heat drei wurde ein Krimi, Dilger wurde Zweiter. In den nächsten beiden Vorläufen setzte sich der Ortenauer gegen die Konkurrenz durch und fuhr jeweils drei wichtige Punkte ein.

Somit war das Ziel Semifinale erreicht. Es sollte spannend werden, denn vier Fahrer, darunter Dilger, hatten zu diesem Zeitpunkt 13 Punkte auf ihrem Konto. Mit einem Blitzstart setzte sich der Sulzer in Front, doch dann hatte er, in Führung liegend, einen technischen Defekt zu beklagen. Dilger wurde Vierter. "Klar bin ich enttäuscht, ein Sieg wäre möglich gewesen. Jetzt bereiten wir uns auf das Heimrennen in Berghaupten vor. Wichtig ist, dass dort alles passt", so Dilger.