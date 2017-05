Ortenau Dilger verpasst Halbfinale knapp

In seinem ersten Lauf holte er seinen ersten Grand-Prix-Punkt. Auch im zweiten Heat hatte er vier starke Fahrer mit am Startband. Dilger wurde in der ersten Kurve in die Zange genommen und somit blieb nach der Zielflagge erneut Platz vier für ihn. In seinem dritten Lauf stürzte der Sulzer beim Angriff auf den Briten James Shanes und zog sich eine schmerzhafte Schulterverletzung zu. Dennoch ging es anschließend wieder an den Start.

Im letzten Durchgang vor den Halbfinals galt es, noch einmal alles auf eine Karte zu setzen. Mit einem Blitzstart setzte sich Dilger kurzfristig in Front und führte das Feld an, es reichte zu Rang zwei.

Am Ende fehlte dem Ortenauer jedoch ein Punkt, um in das Halbfinale einzuziehen. "Dennoch war es für mich eine tolle Erfahrung, vor knapp 15 000 Zuschauern erste Grand-Prix-Luft zu schnuppern", so Dilger.