Ortenau Dilger holt im Team Tagessieg

Im ersten Heat des Tages holten die Eagles gleich die ersten drei Punkte und dieses gelang auch Teamkapitän Dilger in Lauf vier. Dies bedeutete gleich die Führung nach dem ersten vier Heats. Im zweiten Durchgang mussten die Eagles zwar Punkte abgeben und auch Dilger brachte es auf nur einen Zähler aus seinem Lauf, doch das Team lag noch immer in Front und das klare Ziel hieß, die Führung bis zum Ende auch nicht mehr abzugeben. Im dritten Heat holte Dilger mit einem Laufsieg erneut drei Zähler und auch seine Teamkollegen sammelten wichtige Punkte, um die Führung weiter auszubauen. In den vierten Durchgang startete das Team erneut mit einem Laufsieg.

Mit sechs Punkten Vorsprung starteten die Eagles nun in die Finalläufe und es sah gut aus, dass sie den Sieg nach Hause fahren können. Es galt nun, in den letzten drei Läufen nochmals Punkte zu sammeln. Dieses gelang dem Team mit einem zweiten Platz und einem Laufsieg. Auch Dilger steuerte nochmals als punktbester Fahrer einen Punkt bei. "Mit dem Finale war ich nicht zufrieden, denn ich hatte direkt nach dem Start etwas Probleme mit dem Bike und ich musste die beiden Führenden gleich ziehen lassen. Doch zu diesem Zeitpunkt war uns der Tagessieg nicht mehr zu nehmen und wir haben uns in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vorgearbeitet", so Dilger nach dem Rennen.

Es stehen noch zwei Rennen aus und das klare Ziel sei es laut Dilger, auch hier möglichst viele Punkte zu sammeln, um das derzeit führende Team aus Olching noch einzuholen.