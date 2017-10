Ortenau Dilger gewinnt Speedway Team Cup

(red/skl). Im pfälzischen Herxheim, wo der letzte Lauf im Speedway-Team-Cup ausgetragen wurde hatten noch drei der hier antretenden Mannschaften die Chance auf den Titel. Mit dazu gehörten auch die Black Forest Eagles. Das Rennen entwickelte sich nach dem ersten Wertungsdurchgang zu einem echten Krimi. Der Lahrer Kapitän Max Dilger holte in seinem ersten Heat zwei Punkte und somit konnte das Team den Anschluss an die Herxheim Drifters halten, die bis dahin die Führung übernommen hatten.

Auch im zweiten Lauf konnte Dilger erneut mit Platz zwei die Titelchancen aufrecht erhalten. Doch bereits nach diesem Durchgang waren die Eagles und das Team aus Olching punktgleich. Der dritte Durchgang war an Spannung kaum zu überbieten Die Eagles hatten zwei Nuller zu verkraften und auch Dilger brachte es auf lediglich einen Zähler. Der vierte Durchgang wirbelte das ganze Feld nochmals komplett durcheinander, denn auch die anderen Teams patzten. Der 28-jährige Dilger brachte dann mit einem Laufsieg seine Mannschaft wieder auf Meisterkurs. Es standen nun noch die drei Finalläufe aus und die drei führenden Teams um den Meistertitel lagen nur jeweils einen Punkt auseinander. Vor dem alles entscheidenden Finale der Tagesbesten waren Olching und die Eagles sogar mit 25 Punkten gleichauf. Es hing also alles am Kapitän der Eagles: Dilger konnte sich nach einem mäßigen Start an dem für Olching fahrenden Härtl vorbei kämpfen. Dieser ging daraufhin jedoch ohne Berührung zu Boden. Nach einigen Diskussionen wurde Härtl vom Referee disqualifiziert. Somit reichte am Ende der eine Punkt um den Meistertitel nach Berghaupten zu holen. "Wir sind total happy mit dem Speedway-Team Cup-Meistertitel 2017", so ein überaus zufriedener Team-Kapitän Dilger.

Im Anschluss trat das Team der Black Forest Eagles des MSC Berghauptenzum zum abschließenden Rennen der Saison in einer Kombinationsveranstaltung von Speedway und Langbahn noch einmal im brandenburgischen Wittstock an. Dilger wurde hier für die Langbahn nominiert. Eine Entscheidung des Rennstalls, die sich schließlich als sehr gut herausstellen sollte.