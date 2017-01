Ortenau Dieter Roth für sein Lebenswerk geehrt

"Roth gilt als Vater des Leichtathletik-Nachwuchsfördersystems in Baden-Württemberg. Er baute den Leichtathletikstandort Offenburg auf und entwickelte diesen zu einem Spitzensportzentrum", heißt es in einer Mitteilung des Landessportverbands Baden-Württemberg. Der 75-Jährige war bis Ende 2016 insgesamt 50 Jahre lang Trainer in Offenburg und ist bis heute Geschäftsführer der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Offenburg. Er entdeckte die späteren deutschen Meister Jörg Haas, Uli Meier und Bernd Adler. Die Laudatio auf Roth hielt die Mahlberger Speerwerferin Christina Obergföll.

Der Trainerpreis Baden-Württemberg wird seit 1996 jährlich vergeben und prämiert Trainer aus Baden-Württemberg, die durch herausragende Leistungen, außergewöhnliche sportliche Erfolge ihrer Athleten sowie besondere pädagogische Fähigkeiten auf sich aufmerksam gemacht haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Vorgeschlagen werden die Trainer von Fachverbänden und Vereinen, aber auch durch Sportschulen, Olympiastützpunkte, Kaderathleten und im Sport angesiedelte Personen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Vertretern aus Sport, Medien und Politik.