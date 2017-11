(jsc). Die Reserve des FSV Altdorf musste vor eigenem Anhang gegen Steinach einen Rückschlag hinnehmen undmit 3:5 alle Punkte an die Kinzigtäler abgeben. FSV Altdorf II – SV Steinach 3:5. Der Gast war lang tonangebend und die bessere Mannschaft. Erst als Steinach dann allmählich im Gefühl des Sieges etwas nachließ, kam der FSV besser in die Gänge. Doch die Aufholjagd kam zu spät, es reichte dann nicht mal mehr, das Ergebnis umzubiegen. Tore: 0:1 Schwendemann (18.), 0:2 und 0:3 D. Ketterer (25. + 33.), 0:4 T. Ketterer (59.), 1:3 und 2:4 Hösel (77. + 79.), 2:5 Krämer (84.), 3:5 M. Mösch (90.). SC Kuh-/Reichenbach – FC Kirnbach 5:3 (1:2). Die Schuttertäler kamen gegen die Kirnbacher zu einem wichtigen Heimsieg. Doch im ersten Durchgang kamen die Hausherren nicht wie gewohnt in die Gänge, was auch der 1:2-Halbzeitstand belegt. Doch nach Wiederbeginn steigerte sich der SC enorm, jeder wusste, dass man es mit einer weiteren Niederlage schwer haben würde, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Nach Kastratis Ausgleich lief es für die Kaiser-Truppe dann aber wie am Schnürchen und der 5:3-Sieg war somit hochverdient. Tore: 0:1 Staiger (10.), 1:1 Göhringer (40./FE), 1:2 Gutmann (43./FE), 2:2 Kastrati (55.), 3:2 Kaiser (60.), 4:2 Kastrati (70.), 4:3 Becherer (85.), 5:3 Göhringer (89.). Gelbrot für Kaiser (80.) SG Kuhb-/Reichenbach. Zeller FV – SpVgg Schiltach 6:2 (3:1). Zell präsentierte sich sehr geschlossen und homogen, nahm vom Anspiel weg das Heft in die Hand und diktierte deutlich das Geschehen auf dem Spielfeld. Lediglich nach dem Anschlusstreffer von Sening zum 2:1 konnte der Gast noch auf einen Punktgewinn hoffen, doch nach bereits vier Minuten, als Zell sofort das 3:1 nachlegte, waren diese Hoffnungen dahin. Tore: 1:0 Becker (25.), 2:0 Gibbi Bah (30.), 2:1 Sening (35.), 3:1 Dukanovic (39.), 4:1 Brandt (50.), 5:1 Dukanovic (62.), 6:1 Gibbi Bah (73.), 6:2 M. Stehle (81./FE). SC Orschweier – DJK Prinzbach 1:1 (0:1). Der SC Orschweier verstand es nicht, sich gegen den Außenseiter aus Prinzbach durchzusetzen. Die Truppe von Florian Ey hatte, besonders nach Seitenwechsel deutlich mehr Spielanteile, konnte diese Vorteile aber eifach nicht umsetzen, war gegen die Konterangriffe der DJK sehr anfällig. Nach dem 0:1-Pausenrückstand reichte es wenigstens noch zu einem Remis. Mit mehr Konzentration und Ideen im Angriff wäre mehr drin gewesen. Tore: 0:1 A. Beck (44.), 1:1 Metzger (69.). SG Nonnen-/Allmannsweier – SV Mühlenbach 3:1 (1:0). Die SG aus dem Ried verlor trotz eines 3:1-Heimerfolgs die Führung, musste Zell aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbeiziehen lassen. Nach der frühen Führung durch Barthelmess sahen die Zuschauer lange Zeit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Es gab hüben wie drüben gute Tormöglichkeiten. Der zweite Höhepunkt dann erst wieder nach knapp einer Dreiviertelstunde mit dem 2:0 und der zweite Treffer von Barthelmess machte den SG-Sieg dann endgültig perfekt. Tore: 1:0 Barthelmess (13.) 2:0 Breithaupt (70.), 3:0 Barthlemess (73.), 3:1 Eigentor (90.). SV Münchweier – SV Grafenhausen 3:1 (1:1). Drei Tore von Marco Spitzer ebneten Münchweier das Feld zu einem wichtigen Heimerfolg. Die Gastgeber hatten schon im ersten Durchgang Feldvorteile, mussten aber durch einen, von Spielertrainer Christian Bär verwandelten Strafstoß den Ausgleich hinnehmen. In Abschnitt zwei wurde die Überlegenheit des SVM dann noch deutlicher, was der Spielertainer mit dem 2:1 belegte. Nach einem vergebenen Strafstoß (63.) fiel die Entschiedung dann erst in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 M. Spitzer (16.), 1:1 Bär (39./FE), 2:1 und 3:1 M. Spitzer (57. + 90.+1). Rot für Sill (63.) Grafenhausen. SV Oberwolfach II – VfR Hornberg 1:1 (0:0). Mit dem VfR aus Hornberg stellte sich in Oberwolfach eine spielrisch sehr starke Truppe vor. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit schon die besseren Möglichkeiten, doch die gastgebende Reserve ließ nichts durch. Und so sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus. Die Zuschauer wurden dann in der Schlussphase doch noch mit Toren verwöhnt. Erst traf der SVO und dann kam der Konter des VfR. Tore: 1:0 P. Santos (82.), 1:1 Budzus (90.+3). SV Nordrach – SV Kippenheim 4:2 (2:1). Der ASV hatte am Ende zwar die Nase vorne, doch zwischenzeitlich gab man das Heft fast noch aus der Hand. Timo Eble mit seinem Doppelpack sorgte für eine 2:0-Führung. Doch nach dem folgenden Anschlusstreffer riss beim ASV der Faden. Die Folge war der Ausgleich und damit war die Partie wieder offen. Doch ein von Eble verwandelter Foulelfmeter rüttelte Nordrach wach und Dürr machte den Sack zu. Tore: 1:0 und 2:0 Eble (4. + 32.), 2:1 Erb (34.), 2:2 Petsch (74.), 3:2 Eble (80./FE), 4:2 Dürr (90.+5). Gelbrot Hatt (80.) für Kippenheim.