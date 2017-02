Ortenau Die SGGW-Reserve kann doch noch gewinnen

Nach dem Heimerfolg gegen den TuS Altenheim 3 im Frühherbst 2016 lag eine Durststrecke von knapp vier Monaten hinter dem Team um das Trainergespann Hirt/Brunenberg-Libonati. Zu Beginn zeigte sich die SGGW-Reserve von ihrer positiven Seite. Sie bot den erfahrenen Gästen Paroli, spielte geduldig und verwandelte die sich bietenden Chancen bis auf wenige Ausnahmen konsequent. Die Defensive kämpfte aufopferungsvoll und konnte sich auf ihren Torwart verlassen.

In Minute 19 führten die Gastgeber 11:7. Anschließend wurde es laut in der Wolfacher Sporthalle. Vor allem der Gästetrainer protestierte gegen die direkte Rote Karte, die der Schiedsrichter gegen seinem Torwart verhängt hatte. Ein Umstand, der die HSG aber fortan wieder besser ins Spiel bringen sollte. Den fälligen Strafwurf hämmerte Philip Schillinger zwar in die Maschen, der Treffer wurde aber aufgrund eines technischen Fehlers nicht gegeben. Nun zeigte sich die SGGW verunsichert und wurde auch in der Defensive wieder anfälliger. Zur Halbzeit lag man nur noch mit 14:13 vorn.

Nach der Halbzeit zeigten sich die Gastgeber zunächst wieder voll auf der Höhe und zogen innerhalb von sieben Minuten auf 18:13 bzw. 19:14 davon. Im Anschluss verfielen die SG-Spieler jedoch wieder in alte Muster. Angriffe wurden unvorbereitet abgeschlossen, Versuche, den Ball schnell nach vorne zu tragen, endeten in Fehlabgaben. Zu allem Übel nahm nun auch TW-Routinier Timo Heinrich im Gehäuse der HSG einige Bälle weg. Dies – gepaart mit teilweise zu zaghaftem Abwehrverhalten der Hausherren – wussten die Gäste zu nutzen und kamen wieder bis auf ein Tor heran. Diesen Mindestabstand wahrte die Heimmannschaft aber mit Glück und Geschick.