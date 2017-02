Ortenau Die SGGW-Reserve kann doch noch gewinnen

Nach dem Heimerfolg gegen den TuS Altenheim 3 im Frühherbst 2016 lag eine Durststrecke von knapp vier Monaten hinter dem Team um das Trainergespann Hirt/Brunenberg-Libonati. Umso verwunderlicher, dass nach dem Abpfiff im Spiel gegen die HSG Ortenau Süd 3 niemand so richtig in Jubel ausbrechen wollte. Möglicherweise bedeuten diese zwei Punkte auch nur den berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Dies werden die kommenden Partien zeigen.

Zu Beginn zeigte sich die SGGW-Reserve von ihrer positiven Seite. Sie bot den erfahrenen Gästen Paroli, spielte geduldig und verwandelte die sich bietenden Chancen bis auf wenige Ausnahmen konsequent. Vor allem der seit einigen Wochen aufdrehende Philip Schillinger lief im ersten Drittel der Partie mit sechs Treffern geradezu heiß. Die Defensive kämpfte aufopferungsvoll und konnte sich zudem auf ihren Torwart verlassen.

In Minute 19 führten die Gastgeber 11:7. Anschließend wurde es laut in der Wolfacher Sporthalle. Vor allem der Gästetrainer protestierte gegen die direkte Rote Karte, die der Schiedsrichter gegen seinem Torwart verhängt hatte. Ein Umstand, der die HSG aber fortan wieder besser ins Spiel bringen sollte. Den fälligen Strafwurf hämmerte Philip Schillinger zwar in die Maschen, der Treffer wurde aber aufgrund eines technischen Fehlers nicht gegeben. Nun zeigte sich die SGGW verunsichert und wurde auch in der Defensive wieder anfälliger. Zur Halbzeit lag man nur noch mit 14:13 vorn.