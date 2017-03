Ortenau Die Rechnerei soll bald ein Ende haben

(tom). Der Tabellensiebte (33 Punkte) reist am Samstag nach Neustadt (Platz 13./26), was von der generellen Ausgangslage eine ähnliche Begegnung erwarten lässt wie in der Vorwoche. Mit einer enormen Aufholjagd schafften die Gastgeber noch vor Weihnachten den Sprung weg von den Abstiegsplätzen. "Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt Wir wollen diese Position in den kommenden Wochen jetzt mit allem verteidigen, was wir haben", kündigt das FCN-Trainerteam, bestehend aus Klaus und Benjamin Gallmann, entschlossen an.

Entschlossen müssen auf der anderen Seite auch die Blau-Schwarzen sein. Trainer Oliver Dewes sah gegen Bühlertal trotz Niederlage eine gute Leistung seines Teams. Das galt auch in Sachen Torhüterposition: "Jonas Witt hat erneut gezeigt, dass man ihn ohne Sorge bringen kann, falls Dennis Fietzeck einmal nicht zur Verfügung steht." Gegen Neustadt wolle sein Team wieder erfolgreicher sein, wobei Dewes insbesondere auf Sam Samma, mit zwölf Saisontreffern bisher torgefährlichster Akteur des FCN, verweist. "Gegen ihn muss unsere Defensive ein konzentriertes Auge haben", so Dewes. Die Maxime für Samstag: "Die jüngsten Leistungen waren absolut okay. Gegen Neustadt wollen wir drei Punkte holen, dann hat auch die Rechnerei in Sachen Klassenerhalt hoffentlich bald ein Ende."

Während der SC diese Woche bekanntgab, dass Mittelfeldkraft Johannes Wirth ein weiteres Jahr bleibt, werden in Neustadt die Langzeitausfälle fehlen, ebenso Julian Burg (Urlaub). Fietzeck könnte dagegen wieder zwischen die Pfosten rücken. (fis/uk). Kehler FV – SC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15 Uhr). Während Kehl im neuen Jahr noch auf den ersten Sieg wartet, ist auch bei den Gästen ordentlich Sand im Getriebe. Der letztjährige Relegationsteilnehmer blieb bislang weit hinter den Erwartungen. Im Vorfeld der Saison von vielen "Experten" als Geheimfavorit gehandelt, muss Rielasingen nun aufpassen, nicht noch stärker in den Abstiegssog zu geraten.