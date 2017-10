Ortenau Die Mischung stimmt: HTV marschiert

(tom). Mit seiner Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Kämpen lässt sich Aufsteiger Meißenheim weiterhin nicht aufhalten. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel gelang ein hart erarbeiteter Auswärtserfolg. Die erste Hälfte arbeiteten die Gäste mit viel Aufwand, um an den TV heranzukommen. "In dieser Phase half uns die Erfahrung der älteren Spieler enorm, die durch gezeigte Routine wieder die nötige Ruhe ins Spiel gebracht haben", so Mittelmann Simon Schröder. Gerade die Abwehr leistete Schwerstarbeit. Über 8:4 (15.) und 14:10 (27.) gelang es mit der Schlusssirene durch Patrick Velz auszugleichen.

In Hälfte zwei entwickelte sich ein verbissener Positionskampf um jeden Treffer bis zum 18:18 (35.). Die Gäste stellten sich in der Abwehr besser auf den Gegner ein. Sie erhöhten mit einer Serie, gekrönt durch zwei Treffer von Steffen Schröder, auf 20:25 (44.). Eine Art Vorentscheidung, denn trotz Widerstands der Gastgeber riss der Vorsprung nicht mehr ab. Nico Vollmer führte Regie beim HTV, musste allerdings nach Platzverweis vom Feld (57.). Der Aufsteiger brachte die Führung sicher ins Ziel. HTV Meißenheim II: Wilhelm, D. Velz, Mattes 4, Ostermann 2, Lederle, Biegert 1, Schröder 3, Geppert 9, Elsing 3, Hasemann, Vollmer 11/6, Link, P. Velz 2. (tom). SV Zunsweier – SV Schutterzell 32:29 (14:17). Zur Sache ging es zwischen beiden Teams bereits in der ersten Hälfte. Schutterzell hatte anfänglich Probleme gegen die bekannt kantigen Hausherren zum gewohnten Spiel zu finden. Doch diese Phase wurde erfolgreich überwunden, fortan drückte der Riedverein der Partie seinen Stempel auf. Mit bis zu drei Treffern ab dem 13:16 (25.) drängten die Gäste konsequent nach vorne, hielten die Führung bis zur Pause. Bis zum 16:21 (38.) schienen die Geschicke der Partie in den nun sicheren Händen der Gäste zu ruhen, ehe die Wurfausbeute nachließ, Zunsweier aber auch taktische Details veränderte. Nicht einmal der Platzverweis gegen Sebastian Schmelz (41./dritte Zeitstrafe) änderte etwas an der riskanten Zunsweierer Marschroute. Der Gästevorsprung hielt bis zum 20:24 (42.), dann aber erzielten die Hausherren vier zum Teil einfache Treffer nacheinander. Über 24:24 (47.) entwickelte sich ein verbissener Kampf bis zum 27:27 (53.), ehe die Gastgeber etwas mehr zuzusetzen hatten. Chancen waren vorhanden für die Gäste, doch sowohl Kai Rolf Schrempp als auch Simon Heitzmann zeigten Nerven beim Siebenmeter. Zunsweier erzielte einfache Tore und sicherte sich einen hart erarbeiteten Heimsieg. SV Schutterzell: Schneckenburger, Schäffner, Nuvolin 3, S. Heitzmann 2, Schrempp 12/5, Ruf 2, Hügli 1, Czauderna 7, Kurz 1, Wohlschlegel, Müller 1. (tom). TuS Nonnenweier – TV Oberkirch II 31:27 (19:13). Zwischen beiden Teams ging es richtig zur Sache, wie insgesamt 20 Strafminuten verdeutlichten. Absetzen konnte sich in den ersten 20 Minuten keiner, ehe der TuS über 11:8 (17.) und 14:10 (23.) allmählich Abstand zwischen sich und den Kontrahenten schob. Dieser Schwung genügte, um zur Pause ein Polster von sechs Treffern aufzubauen. Dieser Zwischentrend bestätigte sich in der ersten Phase der zweiten Hälfte. Über 21:13 (36.) arbeiteten die Hausherren einen Vorsprung von 25:16 (43.) heraus. Die Gastgeber beschränkten sich in den letzten zehn Minuten darauf, Gegner und Partie unter Kontrolle zu halten, gingen nicht mehr allerletztes Risiko. Das genügte vollauf, denn Oberkirch fehlten die Mittel, um eine Wende der Partie herbeiführen zu können. Den Gästen gelang noch eine kleine Serie, doch das änderte nichts an der überzeugenden Vorstellung und zwei Punkten für den TuS. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes, Oberle 7/1, Blancoy, Hatt, Frenk 5/1, Schätzle 2, Ostermann 7, Dietsche 2, Stahl 1, Ziegler 5, Schaller 2/1.

(seg). HSG Ortenau Süd 2 – TuS Schutterwald 2 25:24 (14:11). In der entscheidenden Szene glücklich, über 60 Minuten verdient: So lässt sich der erste Saisonsieg der HSG-Reserve zusammenfassen. Alexander Kuhnigk sorgte durch einen direkt verwandelten Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit für Riesenjubel im Lager der Gastgeber. Diese riefen gegen den TuS die beste Leistung in dieser Saison ab. Zu Beginn fehlte dem Team von Ralf Volk noch etwas der Zugriff, was die Gäste zu einer 7:4-Führung nutzten. Eine defensive Umstellung war das Signal für die HSG. Aus einer starken Deckung heraus zogen die Gastgeber auf 14:11 davon. Nach Wiederbeginn kam der TuS wieder ran und glich zum 22:22 aus (52.). Anders als in den Vorwochen legte die HSG nochmals zu und Kuhnigk sicherte den ersten Saisonsieg. HSG Ortenau Süd: Götz, Kleinert – Kloos 1, Braun 1, Wohlschlegel 5, D. Herzog, Kuhnigk 5/1, Wacker 1, S. Betzler, Eble 3, Singler, Heim 7, Glatz 2. TuS Schutterwald II: Schnebelt – M. Schulz 2/2, Jochheim, D. Schulz 3, Wiedenmann, Carstensen, Junker 3, Zind 1, A. Spinner, Goss 7, Wegner, M. Spinner, Behmann 1, Strosack 7/3. HGW Hofweier 2 – TuS Altenheim 2 21:24 (12:12). Nahezu über die gesamte Spielzeit sahen die Besucher einen spannenden Spielverlauf. Erst in der 51. Minute bog Hofweier auf die Siegesstraße ein. Nachwuchsspieler Fabian Wildt zeigte eine starke Partie. Das entscheidende Plus lag im ausgeglichen Kader und bei der konzentriert und kompakt arbeitenden Abwehr, in der Jochen Remmel herausragte. TuS Altenheim 2: T. Bauer, N. Rudolf 1, S. Schneider, J. Heini 4, D. Teufel 1, M. Maier, S. Gottluck, D. Sester 4, C. Grothmann 1, F. Stein, F. Maier 5/2, L. Lehmann 1, O. Gieringer 4 L. Schäfer. HGW II: M. Levevre, T. Ruf, R. Zimmermann , J. Remmel 2, J. Eichhorn 1, P. Isenmann, S. Schulz 4, L. Groh, R. Einloth 2, F. Wildt 6/1, L. Hackhofer, M. Mattes 1, M. Cybulski 5, M. Isenmann 3.