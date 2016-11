Ortenau "Die Jungs sind so heiß"

Er will vor allem, dass sich seine Jungs auf ein Highlight-Spiel freuen, wie es sie nicht häufig gibt. "Die Kulisse wird etwas Besonderes werden. Wir können in Meißenheim eigentlich nur gewinnen und ohne Druck ins Spiel gehen." Hasemann fordert Tugenden wie Leidenschaft, Kampf und Einsatzwillen von seiner Mannschaft. "Die körperliche Belastung ist hoch, der eine oder andere Akteur wird über die Schmerzgrenze gehen müssen", so Hasemann. Die Mannschaft, die am schnellsten die Nervosität ablegen kann und ins Spiel findet, hat für Hasemann die größten Siegchancen. (tom). TuS Altenheim – SG Waldkirch/Denzlingen (Samstag, 20 Uhr). Der jüngste Sieg in Elgersweier sollte den Gastgebern (Platz vier/12:6 Punkte) eigentlich weiteren Auftrieb verleihen. TuS-Trainer Timo Heuberger stufte den Sieg als "vielleicht etwas zu hoch" ein, sieht im Vergleich mit Waldkirch indes einen "Nachteil". "In Elgersweier war der Bezug zum Gegner aufgrund der räumlichen Nähe unmittelbar vorhanden. Gegen die SG ist dieser Bezug nicht so vorhanden. Dennoch muss sich unsere junge Truppe von Beginn an voll motiviert an die Aufgabe machen. Das ist vielleicht etwas schwerer als vergangene Woche, aber Waldkirch/Denzlingen wird keinen Deut einfacher", so Heuberger. Vergangene Saison entschied der Riedverein beide Vergleiche mit den Elztälern (6./8:10) für sich. Der Gegner werde am Samstag aber ein ganz anderer sein, erwartet Heuberger. "Vergangene Saison war die SG leichter auszurechnen. Sie haben nach wie vor ein, zwei herausstechende Individualisten, sind aber insgesamt kompakter und homogener geworden. Das ist nicht mehr der Kader vom Vorjahr", erläutert Altenheims Coach.