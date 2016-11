Ortenau Die jüngste Schlappe gut weggesteckt

Für die die 300 Ringsportfans in der Gemeindehalle war das Duell höchst spannend mit gutem Ende für die eigene Mannschaft. Die KSV-Trainer Hansi Megerle und Manuel Krämer brauchten dagegen gute Nerven. Kampfrichter Raffaele Tascillo agierte sicher, verhielt sich in einzelnen Szenen aber kleinlich. Zunächst schien für die Gastgeber alles nach Plan zu laufen. Nico Megerle holte gegen Raphael Reis den erwarteten "Vierer" und im Schwergewicht hielt Dominic Volk die Niederlage gegen Jan Furtwängler mit 1:6 in Grenzen.

Claudio Wernet war gegen Ionut-Georgian Hamzu ohne Chance und musste dem Furtwanger einen 15:0-Überlegenheitssieg überlassen. Pech hatte Markus J. Neumaier, als eine Aktion von ihm mit dem Pausengong nicht mehr gewertet wurde und er gegen Albert Qorraj entscheidend in Rückstand geriet. Die offenere Ringweise Neumaiers im zweiten Abschnitt nutzte der KSK-Ringer zu zwei Überwürfen und einem 15:2-Punktsieg. Luca Lauble war Philipp Wolber vor allem in der Bodenlage deutlich überlegen und brachte mit seinem 16:0 den KSV zur Halbzeit auf 8:9 heran.

Lange Gesichter gab es auf der Hofstetter Trainerbank, als Florian Wölfle gegen Sascha Weinauge nach nur einer Minute auf den Schultern lag. Im siebten Einzelduell schien die manchmal hektische Partie zugunsten der Gästestaffel zu kippen. Marius Allgaier kam mit seinen Beinangriffen gegen Vincent Kirner nicht durch. Stattdessen geriet er selber mit 0:2 in Rückstand. Als sich 20 Sekunden vor Kampfende alle schon mit einer Niederlage des Hofstetters und wohl auch des gesamten KSV-Teams abgefunden hatten, drehte Allgaier urplötzlich auf und riss die Begegnung mit 8:2 Punkten noch aus dem Feuer. Und die Halle tobte. Patrick Neumaier brauchte gegen Fabian Kirner nur einmal richtig zuzupacken, und schon lag der KSK-Athlet auf den Schultern. Unfreiwillig spannend machte es Jan Allgaier, der gegen Mike Kromer mit 3:4 unterlag und es vor dem letzten Einzelgefecht zwischen Markus Neumaier und Kevin Reuschling 14:14 stand. Neumaier hatte Schwierigkeiten, sich auf die Beinschleudern des Furtwangers einzustellen und hielt in Runde eins beim 4:4 nur mit Mühe mit. Doch danach setzte sich die bessere Fitness des Hofstetters durch, wenngleich Reuschling weiterhin gefährlich blieb. Erleichtert war Coach Megerle erst beim Schlusspfiff.