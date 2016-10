Ortenau Die Haslacher Staffel verliert hauchdünn

Zwar enttäuscht aber erhobenen Hauptes konnten die Haslach von der Matte gehen, denn beide Mannschaften hatten den vielen lautstark mitgehenden Anhängern beider Lager "Ringen pur auf hohem Niveau mit viel Spannung und Leidenschaft" geboten.

Dabei hatte es für den KSV Haslach schon schlecht begonnen. Ausgerechnet einer der stärksten Ringer und zuverlässigsten Punktesammler Viorel Ghita fiel wegen einer Verletzung aus. Ihn ersetzte Mario Harter, der in dieser Saison noch keinen einzigen Kampf bestritten hatte. Und er ersetzte seinen Kameraden ausgezeichnet. Mit glänzender Technik und Einsatz bis zur Erschöpfung rang er seinen Gegner Bernhard Schochenmeier mit technischer Überlegenheit und 4:0 Mannschaftspunkten nieder. Aber der Reihe nach: In den ersten fünf Kämpfen bis zur Pause hatten die Gäste aus dem Kinzigtal lediglich den Schwergewichtskampf gewinnen können. Igor Gavrilita, der von Kampftag zu Kampftag besser in die Gänge kommt, hatte den ansonsten starken Johannes Kiefer nach zwei Minuten mit technischer Überlegenheit besiegt.

Die jüngsten Ringer des KSV Haslach, Suleiman Hutak gegen Mohammed Tamer und Elias Merk gegen Sören Götz wurden beide geschultert. Dennoch gebührt ihnen ein Sonderlob, dass sie nicht aufsteckten sondern tapfer auftraten. Nach dem Ausfall von Viorel Ghita traf die Haslacher der zweite Schock. Jonathan Eble, der sich in den bisherigen Kämpfen in hervorragender Verfassung zeigte, führte bereits mit 5:4 Wertungspunkten. Aber da erwischte ihn Franco Kovcs mit einem Blitzangriff auf die Schulter. Zur Pause führten die Renchtäler mit schier uneinholbaren 16: 4 Punkten. Keiner hätte in dieser Situation auch nur einen Groschen auf die Haslacher gesetzt.