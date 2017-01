Ortenau Die Favoriten greifen am Sonntag ein

Die Begeisterung für das Kicken unterm Hallendach ist nach wie vor ungebrochen groß – sowohl bei Jugendspielern als auch bei Aktiven. Das Hohberger Hallenmasters bildet Jahr für Jahr den Abschluss der Hallensaison. Denn auch wenn diesmal noch nach dem Masters, beim Turnier von TGB Lahr am Sonntag, 29. Januar, in der Rheintalhalle, gespielt wird –­ die Veranstaltung in der Hohberghalle ist von anderem Kaliber.

Vom morgigen Freitag bis Sonntag zeigen die Teams, was sie am Ball und im Spiel mit der Bande können. "Das Spielfeld ist kleiner, die Regeln sind etwas anders. Das fordert die Spieler auf ganz andere Weise und das macht das Hallenturnier auch so spannend", schreibt der Veranstalter auf seiner Homepage. Die aktiven Teams steigen am Samstag – morgen wird ein Hobbyturnier ausgetragen – ins Geschehen ein.

Los geht es um 15 Uhr. Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. In Gruppe A befinden sich der FV Rammersweier, der VfR Zusenhofen, Kehl-Sundheim, der SC Orschweier und die SG Weier/Bühl. Gruppe B bilden der FSV Seelbach, SV Kippenheim, der SC Kuhbach/Reichenbach, TuS Mahlberg und der FC Ottenheim. In Topf drei kämpfen die Vereine VfR Elgersweier, SF Ichenheim, SV Ortenberg, SC Friesenheim und die A-Jugend des gastgebenden SV Niederschopfheim um den Einzug in die Zwischenrunde. In Gruppe D stehen sich der TuS Durbach, SV Oberschopfheim, SV Diersburg, SV Zunsweier und der SV Niederschopfheim II gegenüber. Die letzte Partie ist gegen 22.30 Uhr angesetzt.